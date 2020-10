Onnittelemme: Mikkelin nuorkauppakamarin tuleva puheenjohtaja Jenni Oksanen toivoo kaupungin päätöksentekoon yhteistyötä, avoimuutta ja selkeitä päämääriä – "Koin ettei virkamiehenä pysty vaikuttamaan tarpeeksi"

Mikkelin nuorkauppakamarin tuleva puheenjohtaja on osallistava johtaja, joka haluaisi houkutella Mikkelistä muuttaneita takaisin Etelä-Savoon. Myös lähteminen ehdolle kunnallisvaaleihin houkuttaa.

Mikkelin nuorkauppakamarin puheenjohtajaksi on valittu Jenni Oksanen. Oksanen on varkautelaislähtöinen diplomi-insinööri, joka työskentelee Elveralla maankäytönasiantuntijana ja suunnitteluesimiehenä. Mikkelissä hän on asunut perheineen vuodesta 2014.