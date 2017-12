Ulosajoja, rysäytys keskikaiteeseen ja autopalo Viitostiellä — Iltapäivän pyryssä Etelä-Savossa kahdeksan kolaria Keli liukas myös pääteillä. Palomiehet ripottelivat hiekkaa rekan renkaiden alle.

Etelä-Savossa on sattunut lauantaina iltapäivällä lumipyryn aikaan kahdeksan liikennevahinkoa, mutta isommilta rysäyksiltä on toistaiseksi vältytty. Keli on kuitenkin hankala ja liukas, päivystävä palomestari Ismo Vihro Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo.

Joroisissa sattui neljä pientä liikenneonnettomuutta lähekkäin.

Henkilöauto ajautui tien penkkaan Viitostiellä Virtasalmentien risteyksestä noin 200 metriä Juvan suuntaa.

Auto oli matkalla etelän suuntaan ja se ajautui tien oikealle puolella. Autossa oli kolmehenkinen perhe, eikä heistä kukaan loukkaantunut ulosajossa.

Autoonkaan ei tullut suurempia vaurioita. Pelastuslaitos hinasi auton tielle ja perhe pääsi jatkamaan matkaansa.

Edellisestä tehtävästä Joroisten suuntaan paluumatkalla ollut pelastusyksikkö havaitsi henkilöauton ajautuvan pois tieltä tulosuunnassaan oikealle puolen tietä penkkaan.

Auto syttyi ulosajon takia palamaan.

Autossa oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät omin avuin pois autosta. Pelastuslaitos sammutti auton.

Noin kilometri edellisistä tapauksista Juvan suuntaan ajoi henkilöauto ulos tieltä, mutta vahinkoja ei sattunut.

Samoilla seuduilla oli neljäskin tapaus, kun rekka liukasteli Viitostien reunaan. Se saatiin takaisin tien päälle ja jatkamaan matkaa, kun pelastuslaitoksen väki ripotteli hiekkaa renkaiden alle.

Etelämpänä Viitostiellä Hirvensalmella henkilöauto ajoi keskikaiteeseen, mutta kukaan ei loukkaantunut. Autossa oli vain kuljettaja.

Onnettomuus sattui Uutelan etelänpuoleisessa liittymässä.

—Iltapäivän liikenneonnettomuuksissa on ollut osallisena 12 henkilöä. Kukaan ei ole loukkaantunut. Osa autoista pääsi jatkamaan matkaa ilman suurempia vaurioita. Neljä autoa täytyi hinata pois, koska ne eivät olleet ajokuntoisia, kertoo palomestari Ismo Vihro.

Etelä-Savossa on kaatunut iltapäivällä kaksi puuta, yksi Pieksämäellä ja toinen Rantasalmella.

Muokattu uutista klo 18.16. Lisätty pelastuslaitokselta saatuja uusia tietoja päivän onnettomuuksista.