Anttolan yhtenäiskoulun väistötilakurjuus kiihtyy — Viikonloppuna löytyi jälleen kahdesta parakista kosteusvaurio Seitsemäsluokkalaiset joutuvat uusiin väistötiloihin. Anttolalaiset odottavat edelleen päätöstä uudesta kouluratkaisusta. Jaakko Avikainen Anttolan yhtenäiskoululaiset joutuvat jälleen väistämään väistötiloistakin.

Mikkeliläisen Anttolan yhtenäiskoulun evakkokurimus pahenee.

Maanantaiaamuna koulun seitsemäsluokkalaiset joutuivat siirtymään parakkiluokastaan viereiselle Anttola-talolle opiskelemaan. Syy muuttoon oli viikonloppuna parakkiluokasta paljastunut kosteusvaurio.

Yläkoululaisten parakin lisäksi esikoululaisten parakin eteisestä löytyi kosteusvaurio. Esikoulu ei kuitenkaan ole lähdössä väistötiloihin, koska sekä seitsemäsluokkalaisille että esikoululaisille on luvattu uudet parakit vielä tämän viikon lopussa.

Kosteusvauriot paljastuivat viikonloppuna tehdyissä tutkimuksissa. Anttolan yhtenäiskoulun kaikki väistötilaparakit on käyty läpi ja tutkittu sen jälkeen, kun koulun viidennen luokan parakista löytyi kosteusvaurio tammikuun alussa.

Viidennen luokan parakki on jo vaihdettu uuteen ja siinä käytettävät oppikirjat on uusittu. Myös parakin kalusteet on puhdistettu. Kaikki oppilaiden vanhemmat eivät kuitenkaan ole tilanteeseen vieläkään tyytyväisiä, vaan oireilun sanotaan jatkuneen parakin vaihtamisesta huolimatta.

Väistötiloissa jo kaksi vuotta

Anttolan yhtenäiskoulun rehtori Sirpa Rossi sai tiedon uusista kosteusongelmista sunnuntaina illalla. Osa yhtenäiskoulun vanhemmista on ottanut lapsiaan kotiopetukseen jatkuvien sisäilmaongelmien takia. Anttolan yhtenäiskoululaisilla on esiintynyt muun muassa nenäverenvuotoa, huonovointisuutta ja flunssan kaltaisia oireita.

Anttolan vanha yhtenäiskoulu jouduttiin purkamaan, kun siellä ilmenneitä jatkuvia sisäilmaongelmia ei saatu lukuisilla remonteillakaan korjatuiksi. Anttolassa odotetaan edelleen Mikkelin kaupungin päätöstä siitä, koska ja millainen uusi koulu Anttolaan rakennetaan. Anttolan yhtenäiskoulu on toiminut väistötiloissa nyt kaksi vuotta.

Muokattu kello 15:50; korjattu tieto siitä, koska rehtori Sirpa Rossi sai tiedon asiasta sekä lisätty tieto siitä, etteivät esikoululaiset ole lähdössä väistötiloihin.