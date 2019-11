Xamkissa vapaita opiskelupaikkoja tammikuussa alkaviin opintoihin: Mikkelissä voi hakea opiskelemaan BBA Wellbeing Management -koulutukseen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa alkaa lisähaku syksyn haussa vapaaksi jääneille paikoille.

Haettavana on paikkoja neljässä eri koulutuksessa. Mikkelissä on haettavana opiskelupaikkoja BBA Wellbeing Management -koulutukseen. Kouvolassa on vapaana paikkoja biotuotemuotoilun sekä muodin ja puvustuksen koulutusohjelmissa. Savonlinnassa voi hakea opiskelemaan sairaanhoitajaksi.

Lisähaun aikataulu on ripeä. Hakuaika alkaa 2. joulukuuta ja päättyy itsenäisyyspäivän alla 5. joulukuuta kello 15.

Opiskelijoille järjestetään valintakokeet viikolla 50. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla maanantaina 9. joulukuuta. Valintatulokset ilmoitetaan mahdollisimman pian valintakokeen jälkeen. Opiskelupaikka on otettava vastaan kymmenen päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Opinnot alkavat pääsääntöisesti 7. tammikuuta.