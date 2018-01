Yli puolet Etelä-Savon kolmasluokkalaisista kulkee autolla kouluun — "Yllättävän paljon on sellaista, että lapsia palvellaan ovelta ovelle" Autolla kulkeminen kouluun yleistyy kaikissa ikäryhmissä. Yhdeksäsluokkalaisista vain joka kolmas kävelee tai kulkee pyörällä kouluun. Vesa Vuorela Yhä useampi eteläsavolainen lapsi kulkee autolla kouluun. Arkistokuva.

Yhä harvempi eteläsavolainen lapsi kulkee kouluun kävellen tai pyörällä, ilmenee Pohjois-Savon ely-keskuksen tekemästä selvityksestä.

Ely-keskuksen tekemässä kyselyssä selvitettiin itäsuomalaisten kolmatta, kuudetta ja yhdeksättä luokkaa käyvien lasten tapaa kulkea kouluun. Edellisen kerran kysely tehtiiin vuonna 2014.

Kyselyssä ilmeni, että jo yli puolet eteläsavolaisista kolmasluokkalaisista kulkee kouluun autolla, joko vanhempien kyydillä, koulutaksilla tai linja-autolla. Vuoteen 2014 verrattuna autolla kouluun kulkevien, kolmatta luokkaa käyvien lasten määrä on kasvanut hurjasti, yli 20 prosenttiyksikköä.

Autolla kulkeminen kouluun yleistyy kaikissa ikäryhmissä. Koko Itä-Suomessa pyöräillen tai kävellen koulumatkan taittaa keskimäärin noin 49 prosenttia koululaisista.

Päivi Virta-Salo

Lapsia kuljetetaan kouluun lyhyitäkin matkoja

Jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Pohjois-Savon ely-keskuksen liikennejärjestelmäasiantuntija Janne Lappalaisen mukaan vanhemmat kuitenkin kuljettavat lapsia kouluun myös huomattavasti lyhyempiä matkoja.

—Yllättävän paljon on sellaista, että lapsia palvellaan ja kuljetetaan ovelta ovelle. Lapsen oma liikkuminen jää näissä tapauksissa väliin, hän sanoo.

Esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisista vain joka kolmas kävelee tai kulkee pyörällä kouluun. Ysiluokkalaisilla on autokyytien lisäksi usein käytössään mopo, skootteri tai mopoauto, jotka vähentävät kävelemistä ja pyöräilyä entisestään.

Autoja käytetään koulumatkoihin enemmän siksi, että myös koulumatkojen pituus on kasvanut esimerkiksi kouluverkon kaventumisen takia. Mikkelissä peruskoululaisilla taas on käytössään ilmaiset bussikortit, joilla he pääsevät Waltti-liikenteessä ilmaiseksi. Kokeilu alkoi viime syksynä ja se kestää kahden lukuvuoden ajan.

Turvattomuus koulumatkalla on kasvanut

Eteläsavolaiset lapset ja nuoret kokevat koulumatkansa myös keskimääräistä turvattomammaksi kuin muualla Itä-Suomessa. Esimerkiksi koulukuljetusta käyttävistä kuudesluokkalaisista lapsista 10 prosenttia koki koulumatkansa turvattomaksi.

Kokonaisuudessaan koulumatkoihin liittyvä turvattomuus on hieman kasvanut. Kaikista turvallisimmaksi olonsa kokivat ne, jotka kävelivät kouluun.

Kaikista hälyttävimmät luvut ovat kuitenkin erilaisten turvavälineiden, esimerkiksi heijastimen ja pyöräilykypärän käytössä. Vaikka käyttöasteet ovatkin nousseet kaikkien turvavälineiden käytössä, ne ovat edelleen kovin matalat.

Kolmasluokkalaisista eteläsavolaisista heijastinta käyttää hieman yli 40 prosenttia, mutta ysiluokkalaisista vain 13 prosenttia.

Turvavyötä aina käyttävien määrä erityisesti yhdeksäsluokkalaisten kohdalla on huolestuttava, sillä vain 73 prosenttia vastanneista käyttää aina turvavyötä. Kolmasluokkalaisissa vastaava luku on 86 prosenttia. Itä-Suomessa luvut jäävät alle valtakunnallisen keskiarvon.

Ely-keskuksen kyselyyn vastasi noin 5 800 oppilasta. Kyselyn aineisto tehtiin yhteistyössä kuntien kanssa ja kunnat käyttävät sitä omassa liikenneturvallisuustyössään.