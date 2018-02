Yksityiselle sosiaalipalvelualalle lakkovaroitus – Lakko koskisi ensin yksityisiä päiväkoteja myös Mikkelissä Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on ollut voimassa jo viikon. Jussi Lopperi

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkansaajajärjestöt antoivat perjantaina lakkovaroituksen. Alan työehtosopimusneuvottelut katkesivat torstaina.



Lakko koskee aluksi yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä olevia liittojen jäseniä. Lakko alkaa keskiviikkona 7.3. kello 6 aamulla ja päättyy torstaina 8.3. kello 23.59, ellei sopimusta sitä ennen synny valtakunnansovittelijan johdolla.



Kahden päivän lakko koskee laajasti yksityisiä päiväkoteja eri puolilla maata. Katso tästä päiväkodit, joita lakko koskee. Mukana on muun muassa Touhula Varhaiskasvatus, jolla on Mikkelissä Lippulaiva-niminen päiväkoti.



Palkansaajajärjestöt hakevat yksityiselle sosiaalialalle palkkaohjelmaa, jolla korjattaisiin jälkeenjäänyttä palkkakehitystä verrattuna sekä yksityisten terveysalojen palkkoihin että kuntasektorin palkkoihin.



Työnantajia edustava Hyvinvointialan liitto ei ole suostunut palkkaohjelmaan, koska se ylittäisi niin sanotun yleisen linjan.



Liitot vaativat työehtosopimuksiin myös pelisääntöjä niin sanottuihin nollatuntisopimuksiin, joita yksityisellä sosiaalialalla käytetään erittäin paljon.



