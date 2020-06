Opastuskeskukset Luonteri ja Astuva ohjaavat järviluontoon ja kalliotaiteeseen – Matkailuhanke sai paikallisen projektipäällikön

Mikkelin Anttolan luonnonkeskuksen ja Ristiinan kalliotaidekeskuksen kehittämishanke on etenemässä.

Molempiin kohteisiin on avattu infopisteet ja koko hankkeelle on nimetty projektipäällikkö. Vuoteen 2022 ulottuvan hankkeen vetäjä on palvelumuotoilija Tarja Pönniö-Kanerva.

Tavoitteena on luoda Saimaan alueesta Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnetuin luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun keskittymä Järvi-Suomessa.

Anttolan luonnonkeskuksen ja Ristiinan kalliotaidekeskuksen lisäksi kolmas kohde on Saimaa Geopark.

Tarja Pönniö-Kanerva aloittaa projektipäällikkönä 6. heinäkuuta.

Pönniö-Kanerva on paikallista luonto- ja matkailutoimintaa tunteva ristiinalainen ja muun muassa aluejohtokunnan jäsen. Viime ajat hän on työskennellyt mikkeliläisessä ohjelmistotalo Observis Oy:ssä.

Anttolassa ja Ristiinassa on avattu luonnonkeskukselle ja kalliotaiteelle yleisöinfopisteet.

Anttolan palvelupiste toimii terassiravintola Poijun yhteydessä satamassa. Paikalta on saatavilla tietoa Saimaan järviluonnosta sekä retki- ja reittineuvontaa ja vuokravälineitä.

Haluamme tarjota ainutlaatuisen, omakohtaisen luontokokemuksen. — Maisa Häkkinen

Anttolan luonnonkeskuksen nimi on "Luonteri". Ristiinassa kalliotaidekeskuksen palvelupiste toimii Kallioniemen matkailuyrityksen yhteydessä. Keskuksen nimi on "Astuva".

Kallioniemen palvelupisteestä on saatavilla tietoa Astuvansalmen kalliotaiteesta ja alueen historiasta sekä omatoimisista ja ohjatuista retkistä maalauksille.

Pönniö-Kanerva sanoo, että nyt koronakesän aikaan on alkajaisiksi katsottava, miten matkailijat löytävät infopisteille ja mitä kokemuksia opastuskeskuksien toiminnasta saadaan.

Palvelupakettien rakentaminen alkaa seuraavaksi.

Pönniö-Kanervan mukaan Astuvansalmen saavutettavuutta pitää myös tarkastella. Polku kalliomaalauksille on huono ja nähtävyyden markkinointi painottunee vesitieyhteyteen.

Matkailuhankkeen tavoite on yhdessä Geopark Saimaan kanssa rakentaa monikanavaisesti löydettävissä oleva luonto- ja kulttuurimatkailun kokonaisuus, joka houkuttelee myös kansainvälisiä matkailijoita.

– Haluamme tarjota ainutlaatuisen, omakohtaisen luontokokemuksen, joka muuttaa matkailijan ajattelutapaa ja arvoja sekä auttaa ymmärtämään puhtaan ja monimuotoisen luonnon merkityksen, sanoo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

Hanketta hallinnoi Miksei Oy. Rahoittajia ovat Etelä-Savon maakuntaliitto kanavoimalla kohteelle EU:n aluekehitysrahaa sekä Mikkelin kaupunki ja Saimaa Geopark ry.