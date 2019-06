Mäntyharjun tori piristyy katumaalauksella – yhteisöllinen taidetyöpaja kutsuu osanonottajia

Keskiviikkona 5.6. klo 11-16 Mäntyharjun torilla järjestetään yhteisöllinen työpaja, jossa on mahdollista osallistua torille luotavan katutaideteoksen maalaamiseen. Työpajaa vetää katutaiteilija Laura Lehtinen, joka on myös suunnitellut torille toteutettavan teoksen.

Työpajaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mutta osallistujia kehotetaan pukemaan maalaukseen soveltuvat vaatteet väriroiskeiden varalta. Alle 8-vuotiaat voivat osallistua aikuisen seurassa. Tarvikkeet ja opastus on järjestetty paikan päälle. Tapahtuma järjestetään säävarauksella.

Katumaalaus on osa UUDET – uudistuvat elinvoimataajamat -hanketta, jossa on mukana Mäntyharjun Seudun Elinkeinoyhtiö MÄSEK. Hankkeessa on kartoitettu paikallisten kehitysideoita, jotka koskivat erityisesti Mäntyharjun torin aluetta. UUDET-hanke kestää vuoden loppuun asti, ja muita kesällä toteutuvia ideoita on muun muassa musisoiva kesätyöntekijä sekä torin matkailupisteestä lainattavat pihalelut ja -pelit.