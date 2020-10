Pyhäinpäivänä voi nauttia ranskalaisista klassikoista, sytyttää kynttilän tai herkutella halloween-brunssilla – Tarkista tästä myös pyhäinpäivän poikkeavat aukioloajat

Pyhäinpäivä, toiselta nimeltään, pyhäinmiestenpäivä on kirkollinen juhlapyhä jolloin muistetaan pyhimyksiä, marttyyreita ja vainajia. Pyhäinpäivän juuret ulottuvat ensimmäisille kristillisille vuosisadoille. Pyhäinpäivänä on tapana viedä edesmenneiden omaisten haudoille kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia.

Pyhäinpäivää vietettiin Suomessa marraskuun ensimmäinen päivä vuoteen 1954 asti. Nykyään pyhäinpäivää on siirrytty viettämään Suomessa lauantaina, joka osuu välille 31.10–6.11.

Halloween on saanut alkunsa kelttien viettämästä samhain-juhlasta. Halloweenia juhlitaan tavallisesti lokakuun viimeisenä päivänä. Halloween on lyhenne sanoista All Hallow’s Eve, joka suomentuu kaikkien pyhien aatoksi. Yhdysvalloista Suomeen rantautunut halloween-juhla on saanut yhä vankemman jalansijan suomalaisten juhlien joukossa.