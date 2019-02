Mikkeliläiset voivat juhlistaa kaupungin syntymäpäivää lähettämällä Mikkeli-aiheisen kortin — Kaupunki tarjoaa 1 000 postikorttia postimaksuineen

Valokuvat kortteihin on ottanut mikkeliläinen valokuvaaja Pihla Liukkonen. Kortteja pääsee kirjoittamaan muun muassa kirjastoissa torstaina 7. maaliskuuta.

Mikkelin kaupunki juhlistaa syntymäpäiväänsä postikorttitempauksella, jonka tavoitteena on lähettää tuhat viestiä Mikkelistä postikorttien muodossa, kaupunki tiedottaa.

Mikkeli näkyy korteissa niihin painetuissa kuvissa ja iskulauseissa. Kortteja on kuusi erilaista, ja niihin on kuvattu Mikkelin kulttuuria ja harrastusmahdollisuuksia. Kuvat kortteihin on ottanut mikkeliläinen valokuvaaja Pihla Liukkonen Kontrastiasta.

Postikortteja on mahdollista kirjoittaa useassa paikassa torstaina 7. maaliskuuta. Eniten kortteja kirjoitetaan kaupungin alakouluissa, sillä kaikki kaupungin ensimmäisten luokkien oppilaat kirjoittavat koulupäivänsä aikana Mikkeli-aiheisen postikortin.

— Postikorttien kirjoittaminen voidaan nähdä jo kulttuurihistorian vaalimisena näin sähköisen viestinnän aikakaudella, kaupungin viestintäpäällikkö Heidi Hänninen kertoo tiedotteessa.

Postikortin kirjoittaja saa itse valita, kenelle haluaa Mikkeli-kortin lähettää. Koska kaupunki tarjoaa korteille postimaksun, tulee kortin vastaanottajan kuitenkin asua Suomessa.

Korttien kirjoituspäivä on torstai 7. maaliskuuta. Kortteja voi koulujen lisäksi kirjoittaa kaupungin kirjastoissa, Kiiskinmäen päiväkeskuksessa ja syntymäpäivätapahtumien yhteydessä kaupungintalolla, keskustan nuorisotiloissa ja kokous- ja kongressitalo Mikaelissa.