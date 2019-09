Mikkeliläisen Pirjo Hännisen mielestä syksy on paras vuodenaika, sillä silloin luonnon värit hehkuvat — Kysyimme gallupissa, mikä syksyssä on parasta ja ikävintä

Moni palaa kesän katkaisemien harrastusten pariin. Kuntosalit alkavat täyttyä ja kansalaisopistojen harrastepiirit kutsua.

Kysyimme Mikkelissä, millainen vuodenaika syksy ihmisistä on.

Mikkeliläinen Pirjo Hänninen oli valokuvaamassa Mikkeli-puistossa syksyn kukkia ja värejä.

— Ei vielä syksyltä tunnu, kun aurinko paistaa ja on lämmintä. Ennusteet kertovat, että sieltä se syksy tulee.

— Minusta syksy on paras vuodenaika. Se on hyvin energistä aikaa, kun kaikki touhuamiset ja harrastukset alkavat kesän jälkeen. Parasta syksyssä on luonto, joka hehkuu komeissa väreissä parhaimmillaan. Kun harrastan kukkia, syyshortensiat ja daaliat ovat nyt upeimmillaan. Kun kesä on kerätty uusia voimia, nyt taas jaksaa toimia yhdistystoiminnan parissa, sanoi Pirjo Hänninen.

Sateet inhottavat

Mikkeliläisen Jussi Salomaa mielestä ei vielä näytä eikä tunnu syksyltä.

Kari Toiviainen Jussi Salomaan elämänrytmiä syksyn tulo ei juurikaan muuta. Elämä jatkuu entiseen tapaan marraskuun kylmiä ja sateisia aikoja odotellessa.

— Odotan kuivaa ja lämmintä syyssäätä sekä kauniita ilmoja.

— Ehkä syksyn sateet ovat inhottavinta aikaa. Parasta taas ovat kauniit värit ja värikäs luonto. Syksyllä ei omassa elämänrytmissä ole suuria vaikutuksia. Elämä jatkuu entiseen tapaan. Omassa mielessäni syksy loppuu marraskuun kylmiin vesisateisiin ja loskakeleihin, jolloin talvikin muistuttaa jo tulostaan, Jussi Salomaa kertoi.

Sini-Tuulia Vineyard Mikkelistä arvelee, että taitaa se syksy jo olla, kun on jo syyskuu.

Kari Toiviainen Sini-Tuulia Vineyardin mukaan syksyssä on mukavat ja ikävät puolet. Mukavaa on, kun on lämmintä ja aurinkoista.

— Syksy on ilmeeltään kahdenlainen. Siinä on hyviä ja ikäviä puolia.

— Ensin on lämmintä ja aurinkoista, jolloin käydään sienessä ja marjassa. Syksyyn kuuluu ruska, joka ei vielä ole alkanut. Se ankeampi puoli syksyssä koittaa, kun lehdet ovat puista tippuneet, tuulee ja sataa. Ruska-aika on syksyssä kaikkein parasta. Se on hyvin kaunis vuodenaika. Inhottavin aika on, kun on pimeää, kylmää ja alkavat syksyn sateet. Syksy tuo kuvioihin normaalit harrastukset ja työt, Sini-Tuulia Vineyard kertoi.

Alkusyksyn päivät ovat parasta

Toni Reinikka Jyväskylästä on työkomennuksella Mikkelissä.

Kari Toiviainen Toni Reinikan mielestä alkusyksyn kauniit päivät ja viilenneet illat ovat syksyn parasta antia valoisten ja helteisten kesäpäivien jälkeen.

— Kieltämättä syksyn merkkejä on jo näkyvissä, mutta en vielä kesästä luovuta. Lämmintä on edelleen.

— Alkusyksyn tuntua on ilmassa, kun illat hämärtyvät ja yöt ovat pimeitä. Alkusyksy minusta menettelee, mutta sitten kun alkavat illat pimentyä ja vesisateet tulevat, niin se on syksyn inhottavinta aikaa. Syksyssä on parasta juuri nämä alkusyksyn lämpimät, aurinkoiset päivät sekä vähän jo viilenneet illat vastapainoksi kesän helteille ja valoisuudelle, Toni Reinikka kuvaili omia syksytuntojaan.