Anttolan äänestäjät olivat ennakkoon aktiivisimpia Mikkelissä — Keskusta-alueella ykköseksi nousi Kaukola Mikkelissä ennakkoääniä annettiin innokkaimmin taajamissa sekä kaupunkialueella Kaukolassa ja Urpolassa. Presidentinvaaleissa sai ennakkoäänestää 17.—23. tammikuuta.

Mikkelissä presidentinvaalien ennakkoäänestyksen korkein äänestysaktiivisuus oli Anttolassa, jossa ennakkoon äänesti peräti 44,9 prosenttia äänioikeutetuista.

Suomenniemellä prosentti oli lähes yhtä korkea eli 42,3, kertoo Mikkelin kaupunki verkkosivuillaan. Muissakin taajamissa ennakkoaktiivisuus nousi korkeaksi: Otavassa prosentti oli 41, Ristiinan Kirkonkylän äänestysalueella 40,8 ja Haukivuorella 38,9.

Mikkelin keskusvaalilautakunnan sihteeri Jukka Savolainen toteaa, että ilmiö lienee yleinen muissakin kaupungeissa.

— Keskustan ulkopuoliset äänestyalueet ovat yleensä vähän vilkkaampia ennakkoäänestyksen suhteen.

Yksi selittävä tekijä on, että keskustan ulkopuolella äänestäminen yhdistetään monesti kauppareissuun ja muuhun asioilla käyntiin.

Matalin prosentti Peitsarissa

Mikkelin kaupunkialueella aktiivisimmin äänestivät ennakkoon Kaukolan asukkaat, joista uurnilla kävi 41,4 prosenttia. Urpolalaisistakin 37,8 prosenttia käytti ennakkoäänesteysmahdollisuutta hyväkseen.

Mikkelin äänestysalueista matalin ennakkoäänestysprosentti oli Peitsarissa (25,1), Lähemäellä (25,5) ja Launialassa (26,7).

Kaiken kaikkiaan mikkeliläisistä äänioikeutetuista äänesti ennakkoon 35,5 prosenttia eli 15 542 henkilöä.

Aktiivisempaa kuin vuonna 2012

Vuoden 2012 presidentinvaalien ensimmäiseen kierrokseen verrattuna ennakkoäänestysaktiivisuus on Mikkelissä näissä vaaleissa noussut.

— Jokaisella äänestysalueella on äänestetty enemmän, ja oikeastaan aika samassa suhteessa, Savolainen vertaa.



Presidentinvaalien varsinainen vaalipäivä on tulevana sunnuntaina 28. tammikuuta.