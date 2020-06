Käristytkö kotonasi? Kerro meille, miten suojaudut helteeltä kotioloissa!

Kun ulkona on hellettä, saattaa myös oman kodin sisälämpötila nousta ikävän korkealle, talosta ja asunnosta riippuen. Lämmöltä suojautumiseen liittyy erilaisia uskomuksia ja vippaskonsteja, ja kaupoissa on tarjolla monenlaisia tuotteita ja elintarvikkeita itsensä viilentämiseen. Millainen tuuletin on paras? Kannattaako ennen nukkumaanmenoa käydä mieluummin kylmässä vai lämpimässä suihkussa? Mihin kellonaikaan uskaltaisi tuulettaa?

Kerro meille, millaisilla keinoilla selviydyt kuumasta lämpötilasta kotioloissa! Länsi-Savo tekee aiheesta juttua. Kyselyyn pääset klikkaamalla tästä.