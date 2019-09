Essoten kulut ylittämässä arvioidun noin 21,2 miljoonalla eurolla — Kuntayhtymä tekee muutoksia talousarvioon

Sote-kuntayhtymä Essoten valtuusto muutti tämän vuoden talousarviotaan.

Puolivuotiskatsauksen perusteella Essoten kulut menevät arvioidusta yli noin 21,2 miljoonalla eurolla. Siksi talousarvioon on lain mukaan tehtävä muutoksia.

— Kulujen kasvu tulee pääasiassa ostopalvelujen hintojen ja kotihoidon tuen kasvusta sekä lääkkeiden ja muiden tarvikkeiden hinnannousuista. Näihin on vaikea vaikuttaa lyhyellä aikavälillä. Oma toimintamme on pysynyt hyvin talousarviossa ja muun muassa henkilöstön määrää on merkittävästi alennettu, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen kuntayhtymän tiedotteessa.

Jos kuntayhtymä ei saa säästöjä aikaiseksi omilla toimillaan, joudutaan kuntaosuuksia nostamaan alijäämän kattamiseksi.

Käynnissä säästöohjelma ja yt-neuvottelut

Kuntalaskutuksen muutos on vuoden 2018 tilinpäätöksen lukuun verrattuna noin 15 miljoonaa, eli kasvua on valtakunnallisen trendin mukaisesti noin 4,6 prosenttia.

Essote on reagoinut talousarviosta poikkeamisiin säästöohjelmalla ja yhteistoimintaneuvotteluilla. Säästöohjelmalla tavoitellaan seitsemän miljoonan euron arvosta kulujen alenemista tänä vuonna. Tähän mennessä sen toimet ovat vaikuttaneet noin kolmen miljoonan euron verran. Yt-neuvottelujen tavoite taas on yhdeksän miljoonan euron alenema.

Tavoitteet ovat osittain päällekkäisiä, eikä näitä lukuja voi laskea yhteen.