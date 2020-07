Suomalaiset matkailuyritykset innostuivat uudesta kestävän matkailun tunnuksesta, jonka saaminen voi jopa muuttaa asiakaskuntaa – "Emme odottaneet näin kovaa ryntäystä", kertoo Visit Finlandin projektipäällikkö

Visit Finlandin lanseeraamaa Sustainable Travel Finland -merkkiä on voinut hakea kesäkuun alusta lähtien. Mukana ohjelmassa on esimerkiksi Härkäniemen tuvat.

Suomi on saanut kansallisen, kestävän matkailun merkin. Sustainable Travel Finland -merkki on jo 29 suomalaisella matkailuyrityksellä tai -alueella, ja lisäksi noin 400 on hakenut ohjelmaan, jossa merkkiä tavoitellaan.