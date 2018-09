Mikkelipuisto hakee uutta toiminnanjohtajaa

Mikkelin Pursialassa toimivan Mikkelipuiston toiminnanjohtaja vaihtuu.

Puistoa johtanut toiminnanjohtaja Kirsi Olkkonen jättää tehtävän syys-lokakuun vaihteessa. Mikkelipuistoyhdistys hakee uutta vetäjää lehti-ilmoituksella.



Olkkonen ja Mikkelipuisto ry:n hallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksa sanovat, että asiaan ei liity mitään dramatiikkaa.

— Päätös syntyi pitkän harkinnan jälkeen. Edessä on vain uudet kuviot. On aika tehdä jotain muutakin, sanoo Olkkonen.

Olkkonen sanoo jatkavansa tulevaisuudessa enemmän matkailutoiminnan parissa.

— Ensiksi vähän alan opintoja ja katsotaan sitten uudet haasteet, tuumii Olkkonen.

Mikkelipuisto aloitti toimintansa 11 vuotta sitten.

Nykyisin puistossa on yritysten mallipuutarhoja ja osastoja, puutarhamyymälä ja puutarharavintola Greeneri.

Työntekijöitä on ympäri vuoden 12–15, kesän sesonkiaikaan parisenkymmentä.



Salo-Oksan mukaan puistolla menee kokonaisuudessaan tällä hetkellä varsin hyvin.

— Varsinkin päättynyt kesä oli hyvää aikaa. Sää suosi ja ravintolatoiminta vetivät hyvin, sanoo Salo-Oksa.

— Puutarhamyynti kaipaa kenties uusimista, mahdollisesti erikoistumista. Myös yritysten mallipuutarhoihin toivoisi lisää jäsenyrityksiä.

Viime vuonna Mikkelipuistossa vieraili 60 000—70 000 kävijää.

— Määrä elää vähän sen mukaan mitä siihen lasketaan. Jos mukaan otetaan esimerkiksi lounasvieraat, luku kasvaa olennaisesti, sanoo Salo-Oksa.

— Arvelisin, että tämän vuoden kävijämäärä nousee vielä viime vuoden yli, vaikka viime vuonna olivat asuntomessutkin Mikkelissä.



Mikkelipuisto on yhdistyspohjainen. Mikkelin kaupungilla ja yhdistyksellä on kumppanuussopimus, joka tällä hetkellä ulottuu vuoteen 2019.

Sopimuksen kustannusvaikutus on 120 000 euroa. Vastineeksi yhdistys muun muassa tarjoaa kaupungille tiloja käyttöön ja hoitaa sopimuksen mukaan lähiympäristön viheralueita.