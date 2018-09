Mikkeli-seura palkitsi kotiseututyössä ansioituneita — Lue tästä palkittujen nimet ja perustelut

Mikkeli-seura järjesti Mikkelinpäivänä sunnuntaina 30. syyskuuta Elomaan talolla mikkeliläisille avoimen juhlan.

Tilaisuudessa jaetaan kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vuotuinen Mikkeli-palkinto historioitsija Pia Puntaselle. Lisäksi palkittiin mikkeliläisessä kotiseututyössä vuosien varrella ansioituneita henkilöitä Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkeillä.

Hopeinen ansiomerkki:

Anja Jääskeläinen on toiminut Mikkeli-seuran johtokunnassa kymmenen vuoden ajan vuosina 2007-2016. Erityisenä ansiona seuran arkiston järjestäminen ja siirto maakunta-arkistoon Elomaan talolta vuonna 2013.

Hannele Koivula on toiminut Mikkeli-seuran johtokunnassa 11 vuoden ajan vuosina 2007-2017. Hän on hoitanut saman ajan ansiokkaasti seuran sihteerin tehtävää.

Tuulikki Lampinen on toiminut Mikkeli-seuran johtokunnassa 11 vuoden ajan vuosina 1993-2003. Hän on hoitanut ansiokkaasti seuran sihteerin tehtävää vuosina 1997-2002 ja on toiminut myös useita vuosia Mikkelin oppaissa sekä hoitanut monien vuosien ajan Moision sairaalamuseota.

Sinikka Valtonen on toiminut Mikkeli-seuran johtokunnassa vuodesta 1991 alkaen ja on edelleen johtokunnan jäsen, nyt siis meneillään 28. vuosi. Hän on toiminut ansiokkaasti myös seuran varapuheenjohtajana vuosina 2003-2008 sekä seuran tilintarkastajana vuonna 1990.

Pronssinen ansiomerkki pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta Mikkeli-seurassa:

Heikki Kupiainen

Jorma Tiitinen

Jukka Tikka