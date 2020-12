Pieksämäen kaupunki ottaa kokonaisvastuun Valonan sairastuneiden hoidosta

Pieksämäen kaupunki ryhtyy erityistoimin tukemaan Valonan vanhuspalvelujen yksikköä koronatilanteen hoidossa.

Tiistaina illalla kaupunki tiedotti ottavansa kokonaisvastuun sairastuneiden hoidosta.

Kaupunki perustaa Valonan yhteen kerrokseen kaupungin kotisairaalan avulla terveydenhuollon 15-paikkaisen yksikön varmistamaan sairastuneiden hyvän hoidon. Kaikki sairastuneet sijoitetaan tälle uudelle perustettavalle osastolle.

Osastointi tapahtuu keskiviikkona iltavuorosta alkaen. Jo ennen tätä kaupungin kotisairaalan väki tukee Valonassa tehtävää hoitotyötä.

Pieksämäen kaupunki oli kertonut jo aiemmin päivällä supistavansa merkittävästi omaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa perumalla kiireetöntä hoitoa ja supistamalla vuodeosastotoimintaa.

Valona on Kirkkopalvelut ry:n yksikkö. Yhdistys tiedotti aiemmin tiistaina, että koronatartunta on todettu 16 hoitajalla ja 10 asukkaalla. Lisäksi karanteeneja on hoitohenkilökunnassa paljon.

Tartunnan saaneet asukkaat ovat tilanteeseen nähden hyvävointisia.

Kaupunki myös paikkaa henkilökuntavajetta Valonan sosiaalihuollon asumispalveluissa ja tukee vanhuspalvelujen esimiestyötä.