Puumala suunnittelee kunnan vuokra-asuntojen takuuvuokriin tuntuvaa pienennystä

Puumala aikoo helpottaa vähävaraisten asunnonhakijoiden tilannetta pienentämällä kunnan vuokra-asuntoihin vaadittua takuuvuokraa.

Nykyään kunta edellyttää vuokralaisen maksavan vuokravakuuden, joka vastaa kolmen kuukauden vuokraa. Vaihtoehtoisesti vakuutena voi olla kahden henkilön antama omavelkainen takaus. Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin vakuutta ei tarvita.

Torstaina kunnan teknisen lautakunnan kokouksessa esitetään, että vuokravakuus alennettaisiin vastaamaan yhden kuukauden vuokraa.

Muutos koskisi kunnan suoraan omistamia ja hallitsemia vuokra-asuntoja sekä kunnan tytäryhtiön, Kiinteistö Oy Puumalan vuokratalojen, asuntoja.

Mallia naapurikunnista

Puumalan kunnan asuntosihteeri Leena Torvinen kertoo, että takuuvuokran pienentäminen helpottaisi monen vuokralaisen elämää. Kunta vuokraa asuntojaan sosiaalisin perustein.

– Soittelin naapurikuntiin ja selvitin niiden käytäntöjä. Lähikunnissa vuokralaisilta vaaditaan yleensä yhden kuukauden vuokraa vastaava vakuus. Meillä se on ollut kolme kuukautta, mikä on aika iso menoerä vuokralaiselle maksettavaksi. Sitten vuokralaisen on pitänyt maksaa vielä ensimmäisen kuukauden vuokra, eli käytössä on pitänyt olla heti neljän kuukauden vuokraa vastaava rahamäärä, Torvinen sanoo.

Muutos tulisi voimaan maaliskuun alusta lähtien.

Luottotiedottomille ei lähtökohtaisesti vuokrata

Samassa lautakunnan kokouksessa esitetään, että kunta hylkäisi pääsääntöisesti hakemukset, joiden tekijällä on merkintä luottotiedoissaan. Torviaisen mukaan tämä on ollut käytäntönä aiemminkin, mutta nyt käytäntö on tarkoitus virallistaa.

Kuten tähänkin asti, myös tulevaisuudessa maksuhäiriömerkinnän saaneiden hakijoiden kohdalla voitaisiin tehdä poikkeus, jos hakija on esimerkiksi muuttamassa Puumalaan töihin.

Puumalan kunnalla ja Kiinteistö Oy Puumalan vuokrataloilla on taajamassa yhteensä 169 vuokra-asuntoa. Asunnot sijaitsevat pääosin rivitaloissa ja kaksikerroksisissa luhtitaloissa.