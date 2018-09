Annilassa puuhun ripustettu kuollut varis järkytti lintuharrastajia — Golf Porrassalmesta pahoitellaan

Varikset aiheuttivat isoja vahinkoja golf-väylälle. Varisten ampuminen on sallittua, jos se tehdään asianmukaisesti ja rauhoituskauden ulkopuolella.

Mikkeliläisen Golf Porrassalmen toiminta varislintujen karkottamiseksi järkytti joukkoa lintuharrastajia viikonvaihteessa.

Facebookin 100 lintulajia -ryhmässä julkaistiin sunnuntaina video, jossa näkyy kuollut, jaloistaan puuhun ripustettu varis Annilan golfkentän laidalla.

Videon julkaissut lintuharrastaja arvostelee kuolleen eläimen näkyville ripustamista kovin sanoin.

— Tämänkaltainen viattoman luontokappaleen halventaminen ja groteski esillepano on vähintäänkin kyseenalaista, todetaan videon saatetekstissä.

Annila Golfin toiminnanjohtaja Anneli Kaikkonen kertoo, että varisvainaja on jo poistettu ja haudattu maahan. Ripustamisen tarkoituksena oli yksilön lajitoverien karkottaminen Annila Golfin väyliltä.

— Meillä on ollut yhdellä väylällä ongelmia varisparvesta. Se on aiheuttanut isoja vahinkoja nokkimalla maasta matoja ja kääntämällä nurmea isoja paloja kerrallaan. Varisten karkottamiseksi on kokeiltu leijaa, cd-levyjä ja muita keinoja, mutta niistä ei ollut mitään apua.

— Lopulta metsästäjä ampui pyynnöstäni yhden linnun. Se lopulta auttoi lintujen häätämisessä. Ne pysyivät poissa. Pahoittelen, että jouduimme näinkin järeää keinoa käyttämään, sanoo Kaikkonen.

Varisten ampuminen rauhoituskauden ulkopuolella on sallittua, jos sen tekee asianmukaisilla metsästysluvilla varustettu henkilö. Variksen ripustaminen puuhun ei myöskään ole kiellettyä.