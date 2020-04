Suomenniemen vanha kunnantalo vaihtoi omistajaa 900 eurolla – Uusi omistaja kaavailee virastoa asuin- ja liikekäyttöön

Suomenniemen entisen kunnanviraston kauppa on menossa päätökseen.

Mikkelin kaupunki ja ostaja ovat sopineet kaupasta, ja kaupunki on omasta puolestaan päättänyt asiasta.

Kiinteistö kaupattiin huutokaupalla. Kaupunki saa tontista kiinteistöineen 900 euroa.

Käytännössä summa tarkoittaa sitä, että kaupunki yksinkertaisesti halusi päästä eroon kiinteistöstä.

– Näin voidaan sanoa. Kiinteistö on ollut yli vuoden myynnissä. Kun tällainen rakennus uhkaa jäädä kokonaan käyttämättä ja rapistuu, on parempi päästä siitä eroon ja samalla mahdollisesti saada uuden omistajan myötä kylälle uutta elämää, sanoo kaupungin palvelupäällikkö Linda Asikainen.

Keskellä Suomenniemen kirkonkylää sijaitsevan kiinteistön ostaa Ab Kemiron Oy -niminen yritys.

Yritys on varsin uusi. Tammisaarelainen yritys on perustettu tänä vuonna ja merkitty kaupparekisteriin maaliskuun lopussa. Toimiala on kiinteistökauppa.

Kiinteistö on ollut virastona ja kirjastona. Uusi omistaja kaavailee kiinteistöä asuin-, liike- ja palvelukäyttöön.

Tontti on noin 1 500 neliötä. Paikalla on vireillä asemakaavan muutos, joka mahdollistaa uudenlaisen käytön.

Kaavamuutoksen laittoi vireille kaupunki jo siinä vaiheessa, kun kiinteistö asetettiin myyntiin.

Menettelyä on käytetty muissakin kohteista. Tieto kaavamuutoksen mahdollisuudesta uskotaan lisäävän ostajakunnan kiinnostusta.

Kaupunki sai samalla kaupaksi Suomenniemen entisen kirjaston.

Noin 1 200 neliön tontin rakennuksineen ostaa Teijo Niinimäki Uudeltamaalta. Kauppahinta on 8 100 euroa.

Ostajaehdokkaita on koronatilanteesta huolimatta liikkeellä. — Linda Asikainen

Niinimäki tekee kaupan yksityishenkilönä. Hän on rakennus- ja kiinteistöalalla toimiva yrittäjä.

Myös entisen kirjaston tontilla on vireillä asemakaavan muutos. Kiinteistön käytöstä ei ole lähempää linjausta, mutta kaavasaneeraus on saman suuntainen kuin kunnanviraston tontilla.

Kaupungin puolelta molempien kiinteistömyyntien päätös odottelee vielä lopullista lainvoimaa.

Kauppa on tekeillä myös Haukivuoren entisestä nuorisotalosta.

Kaupunki on saanut kiinteistöstä 10 700 euron tarjouksen.

Kauppa on neuvoteltu, mutta lopullisesti vielä vahvistamatta. Ostajan nimeä ei tästä syystä vielä kerrota julki. Ostaja ei ole paikkakuntalainen.

Kaupunki tuo myyntiin myös yhden koulurakennuksen, sillä kaupunkiympäristölautakunta on antanut Vanhalan koulukiinteistön myyntiluvan.

Vanhalan koulu lakkaa ensi elokuun alusta. Kaupunki aloittaa koulun myyntihankkeen.

Vanhalan koulu on noin 1,5 hehtaarin tontilla. Paikalla on myös siirtokelpoinen lisärakennus. Tämä osa koulua muuttaa uusiokäyttöön toiselle koululle.

Koronavirustilanne on hidastanut julkisen puolen kiinteistökauppaa, mutta kauppa ei ole mitenkään lamaantunut.

– Ostajaehdokkaita on koronatilanteesta huolimatta liikkeellä, sanoo Asikainen.

Hänen mukaansa näyttää siltä, että ostajaehdokkailla on nyt aikaa selailla internetin myyntipalstoja ja ennen muuta huutokauppasivustoja.

Vanhat kiinteistöt voivat olla Asikaisen mukaan varsin haastaviakin kaupattavia, joten hintatasosta voidaan tinkiä varsinkin, jos rakennuksella ei ole enää julkista käyttöä.

Samalla sitten kaupunki säästää käyttö- ja kiinteistöveromenoissa, kun kiinteistö on vaihtanut omistaa.