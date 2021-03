"Minulla oli veto itseni kanssa ja laihduin samalla 15 kiloa", huikkaa Jari Rahikainen Urskin ladulla – Länsi-Savon reportaasi selvittää hiihtämisen syvintä merkitystä harrastajille

Mikkelin laduilla on ollut tänä vuonna paljon käyttäjiä. Tilanteeseen on vaikuttanut sekä hyväluminen talvi että muiden harrastusmahdollisuuksien jääminen koronatoimien karsimiksi. Länsi-Savon reportaasi selvittää, mikä hiihtämisen perimmäinen olemus oikein on.