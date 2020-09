Saarikon valinta ensimmäisellä kierroksella yllätti kentän – "Keskustassa tarvitaan nyt johtajuutta"

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon valinta keskustan puoluejohtoon sai kenttäväen heti miettimään puolueen jakautumista.

Osa Mikkelin etäkokouksen edustajista arveli, että mitään jakolinjoja ei jää, osa katsoi, että puheenjohtajavaali oli linjavaali ja jako on jo näkyvissä.

Mikkelin keskustapäättäjä Seija Kuikka sanoo, että puolue ei ole yhtenäinen.

– Vaali jakaa lisää. Toivon todella, että siitä päästään yli. Se edellyttää keskustelua puolueen sisällä.

Seija Kuikka on ollut haastaja-Saarikolle tappion kärsineen Katri Kulmunin kannalla.

– Olin valitsemassa Kulmunia vuosi sitten. Harmittelen, että hänet haastettiin heti, vaikka hänen kaudellaan ei ole käyty vaaleja. Vasta vaalit mittaavat kannatuksen.

Kuikka sanoo kuitenkin ilman muuta tukevansa valittua puheenjohtajaa. Juvalainen Aira Kietäväinen on varsin tyytyväinen Saarikon valintaan.

Kietäväinen on sote-yhtymä Essoten luottamusjohdossa ja seuraa maakunnan sote-valmistelua läheltä.

– Saarikko oli sote-ministeri viime kaudella. Uskon, että uudistus on mahdollista onnistua Saarikon johdolla.

Salkkukiertoon ei paineita

Saarikko sai Oulun puoluekokouksessa vaalin ensimmäisellä kierroksella kerralla yli puolet annetuista äänistä ja vaali oli sillä selvä.

– Pakko sanoa, että yllätyin yhden kierroksen tulokseen ja suoraan sanoen en tarkoin tiedä syytä miksi tämä ratkesi näin kerralla, tuumi puolueen Itä-Savon piirin puheenjohtaja Hannu Auvinen.

Puolueväki oli oikeastaan tyytyväinen siihen, että puheenjohtajasta saatiin selko nopeasti.

Ennakoitua pitemmäksi venynyt puhevaihe venytti pahasti kokousta ja lauantaiehtoo alkoi hämärtyä. Mikkelin pitsataksit ja Otavankadulla kokouspaikan vastapäätä sijaitseva grillikahvio tekivät hyvää tiliä.

Auvinen toivoo, että puheenjohtajavaihdos johtaa kannatuksen kasvuun. Hän antaa viestin uudelle puheenjohtajalle.

– Ole johtaja. Sitä tarvitaan nyt.

Sen sijaan ministerikiertoa piirijohtaja ei näe tarpeelliseksi.

– Puheenjohtaja päättää puolueen salkuista. Toisaalta en ole ollenkaan pettynyt Matti Vanhasen työhön valtiovarainministerinä.

Jukka Ahdelma Aira Kietäväinen oli Annika Saarikon kannalla, Seija Kuikka puolestaan Katri Kulmunin. Sote-ratkaisu askarruttaa Essoten luottamushenkilöitä.

Pääministerin ja elinkeinoelämän äskettäinen keskustelu oli turhaa vastakkainasettelua. — Jari Leppä

– Puolueella on ongelmia. On ehkä parempi, että on salkku, jonka aikana ehtii hoitaa puolueenkin asioita.

Monet puoluekokoukset nähnyt eteläsavolainen kansanedustaja ja ministeri Jari Leppä ei lähtenyt lauantaina sen enempää erittelemään puheenjohtajakysymystä.

– Kanta minulla kyllä on, mutta pidän sen vaalisalaisuutena, tuumi Leppä.

Kokonaisuudet hukassa

Uudella puoluejohtajalla riittää töitä, sillä puolueen kannatus liikkuu 11 prosentin tienoilla.

– Huolenaihe puolueen tila ja kannatus ovat, mikä näkyy siinä, että istuva puheenjohtaja haastetaan heti vuoden kuluttua.

– Keskusta nousee kyllä. Aika on sellainen, että se haastaa tällaista kansanliikettä esiin.

– Tarvetta ja tilausta keskustan alueellista tasa-arvoa ja kestävää taloutta edustavalle politiikalle on.

Leppä harmittelee yhteiskuntapolitiikan ilmapiiriä.

Pitkän linjan poliitikkona hän ei ole tottunut siihen, että takerrutaan yhteen asiaan sen sijaan, että nähtäisiin kokonaisuuksia.

– Kun ei sitten saada yhtä asiaa läpi, päädytään nukkuvien puolueeseen. Tämä huolettaa yhteiskunnan eheyden vuoksi. Vakaus on tärkeä asia.

"Ratkaisut mittaavat toimintakyvyn"

Hallitusyhteistyössä on keskustan ja muiden puolueiden välillä näkemyseroja, mutta toimintakyvyn mittaa kyky tehdä ratkaisuja.

– Ydinasia on se, saadaanko ratkaisuja aikaan ja sellaisia ratkaisuja, jotka vievät eteenpäin.

Hallituksen budjettiriiheltä Leppä odottaa paljon.

– Työllisyyteen ja talouteen täytyy saada päätöksiä. Tähän saakka on hoidettu koronaa. Siinä on onnistuttu, mutta se on vienyt voimia.

Leppä sanoo, että riihestä ei tule ulos mitään uutta ja äkkiä.

– Teollisuuden viestit ovat vakavia ja tulee noteerata. Kyse on siitä, että valitaan oikeat toimet.

– Pääministerin ja elinkeinoelämän äskettäinen keskustelu oli turhaa vastakkainasettelua. Tarvitsemme vahvaa teollisuutta ja uudistumiskykyä.