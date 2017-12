Kahvinkaatajan pesti muistotilaisuudessa teki Lea Sairasesta martan — ”Hienoa tutkintoa tai valtavaa työkokemusta ei aina tarvita” Sittemmin liiton puheenjohtajuus on vienyt Lea Sairasen Afrikkaan ja ministereiden pakeille. Tuija Pauhu Lea Sairasen kädet eivät ole jouten vapaahetkinäkään. — Aina neulon, virkkaan tai näprään käsillä, kun istun.

Paras lahja vanhemmalta lapselle ovat keinot arjesta selviytymiseen. Näin sanoo kuudetta vuotta Marttaliiton puheenjohtajana toimiva Lea Sairanen.

— Juhlien välissä on aika monta arkipäivää, ja ihmisen hyvinvointi lähtee arjen hallinnasta. Jos joutuu tuskailemaan perusasioiden kanssa, eihän silloin ole hyvä olla.

Sairanen tietää, mistä puhuu, sillä Marttaliiton päätavoite on kodin ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen. Arjen taitojen hallinta on siinä keskeistä.

— Mitä taidot milloinkin ovat. Tänä päivänä niihin kuuluu sekin, että osaa toimia netissä. Tämä ei varmaan ollut arjen taito joskus vuonna kivi ja kilpi. Ennen oli tärkeää osata tehdä polttopuita ja kasvattaa juureksia.

Imatralla syntynyt Sairanen on suvun kolmas martta. Äidinäiti, mamma, oli kotoisin Ruokolahden Jäppilänniemestä ja myöskin martta. Äiti taas toimi pikkumartoissa, mutta jäi toiminnasta pois muutettuaan kotoa ja mentyään naimisiin. Lea Sairasen mukana äiti kuitenkin tuli uudelleen mukaan marttoihin.

Lea Sairanen löysi tiensä järjestöön vuonna 1994, kun ystävä pyysi häntä kahvinkaatajaksi äitinsä muistotilaisuuteen.

— Olin aina ollut kiinnostunut pitopalveluhommista ja silloin päätin selvittää, missä sellaista toimintaa voisi harrastaa. Arvelin, että martoissa sitä voisi olla.

Sairanen otti yhteyttä Etelä-Karjalan Marttojen toiminnanjohtajaan Tuija Valjakkaan. Kävi ilmi, että lähimmässä marttayhdistyksessä, Vuoksenniskan Martoissa, pitopalvelua tarjottiin.

Sillä kerättiin yhdistykselle varoja, ja Sairanen pääsi toteuttamaan haavettaan.

— Olin 26-vuotias, kun menin ensimmäiseen marttailtaan. Toisena iltana minulle sanottiin, että sinusta tulee meidän seuraava puheenjohtajamme. Seuraavana vuonna niin kävikin. Olen semmoinen, että lähden täysillä mukaan — ja kun lähden johonkin, haluan tietää asioista.

Vuonna 1933 oli ensimmäinen teemavuosi, ja aiheina olivat raakaravinto, komposti ja makki (ulkokäymälä).

102 matkapäivää vuodessa

Marttatoiminta on vienyt Sairasta piirin puheenjohtajaksi, valtakunnallisen liiton hallitukseen, varapuheenjohtajaksi ja lopulta liiton puheenjohtajaksi. Yhdeksän vuotta Sairanen on reissannut junalla Helsinkiin. Hän muutti Imatralta Punkaharjun Hiukkajoelle kahdeksan vuotta sitten.

Puheenjohtaja on kulkenut ja kulkee myös eri puolilla Suomea, erityisesti näin itsenäisyyden juhlavuonna.

— Laskin matkapäivät, ja niitä oli vuoden aikana tullut 102.

Marttaliiton puheenjohtajuuden myötä Sairanen on matkustanut kaksi kertaa Afrikkaan. Ympäri Pohjoismaita hän on reissannut järjestöyhteistyön merkeissä ja lisäksi päässyt ministereiden pakeille ja puhujaksi moniin tilaisuuksiin.

— Syyskuussa olin Presidentinlinnassa luovuttamassa presidentille presidenttiparin martoilta tilaamaa, itsenäisyyspäivänä syntyvien vauvojen lahjapakettia. En tiennyt, kun Vuoksenniskan Marttoihin liityin, mikä maailma siinä avautui.

Luottamustoimeen antaa puhtia marttailun perusidea: yhdessä tekemisen meininki.

Sivistystä kodeille oli liian radikaali nimeksi

Marttaliitto on 118-vuotias järjestö, jota yritettiin ensin perustaa nimellä Sivistystä kodeille.

— Nimi kuulosti liian radikaalilta, eikä sitä hyväksytty. Naiset miettivät, että muutetaan nimi Raamattuun viittaavaksi Martaksi, ja niin samat säännöt menivät läpi.

Kodin ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen merkitsi alkuaikoina muun muassa ruuanlaiton hygieenisyyden opettamista ja opastamista eri kasvilajikkeiden kasvattamisessa.

— Teemme samaa Afrikassa tänä päivänä. Suomessa martat rupesivat ensimmäisinä kananmunien välitysmyyjiksi. Ajateltiin, että naisilla on oikeus omaan rahaan. Kanan kasvatus ja munien välitysmyynti antoivat siihen tilaisuuden.

Tuija Pauhu Marttaliiton puheenjohtaja Lea Sairanen sanoo, että liiton toimintaa rakennetaan koko ajan vastaamaan tämän päivän tarpeisiin. — Esimerkiksi meillä alkoi martta-chatti viime vuonna ja meiltä voi ostaa verkkokursseja.

Teemoja jätteiden lajittelusta tasa-arvoon

Marttaliiton naiset ovat aina koettaneet olla aikaansa edellä, Sairanen sanoo. Esimerkiksi 1960-luvulla liitto teki aloitteita kuntiin kodinhoitajien virkojen perustamisesta, että naiset pääsisivät töihin. Suomen juhlavuoden kunniaksi on etsitty tasa-arvoteko Marttaliiton jokaiselta toimintavuodelta.

— Vuonna 1933 oli ensimmäinen teemavuosi, ja aiheina olivat raakaravinto, komposti ja makki (ulkokäymälä). Aikoinaan teimme aloitteet jätteiden lajittelun aloittamiseksi joka kunnassa. Kausiruuan puolesta olemme puhuneet yli sata vuotta.

Sairanen haluaa, että Marttaliitto ottaa kantaa aiempaa vahvemmin ja yhteiskunnallisesti vaikuttavammin. Marttoja on runsaasti kuntien valtuustoissa ja hallituksissa sekä eduskunnassa.

Myös miehille avoimen järjestön työskentelytapa on käytännönläheinen. Se tekee työtä mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien, vankilasta vapautuvien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, lasten ja seniori-ikäisten kanssa.

— Jäsenistön lisäksi meillä on palkattua väkeä satakunta henkeä, rautaisia ammattilaisia.

Kotoilu tuo nuoria marttojen pariin

Parina viime vuonna Marttaliiton jäsenmäärä on laskenut, vaikka vuosittain järjestöön liittyy noin 5 000 uutta jäsentä. Sairanen katsoo, että poistumaa tulee ikärakenteen myötä.

Kotoilu ja hidas tekeminen ovat vastapainoa kiireiselle elämäntahdille. Kolmekymppiset, ruuhkavuosiaan elävät naiset hakevat aktiivisesti vinkkejä martat.fi-sivuilta.

Ruokaan, kodinhoitoon ja talouteen liittyviä neuvoja voi kysyä muun muassa viime vuonna avautuneessa chatissa.

— Aina kun on joku iso happening, nuoret tulevat mukaan. Tänä päivänä ollaan valmiita pop up -juttuihin.

Brändityötä tehdään jatkuvasti, sillä Marttaliitto on halunnut pyristellä irti mielikuvasta, että järjestö olisi jotain vanhanaikaista.

— Vaikka olemme vanha järjestö, olemme tätä päivää myös.

Marttojen opit Sairanen on välittänyt myös kolmelle pojalleen: kodin hommat pitää osata.

— Jollain tavalla pitää osata siivota ja ruokaa laittaa sekä ainakin osata tehdä viisaita valintoja kaupan eineshyllyllä niin ravitsemuksellisesti kuin taloudellisesti.

Tuija Pauhu Hiukkajoella asuva Immo Ulvinen tuli hakemaan lappeenrantalaisia luomumunia Lea Sairaselta. — Kun lähden hakemaan munia, laitan tekstiviestejä, että munamartta on lähdössä — tuodaanko munia, Sairanen nauraa.

Tavallisesta talliaisesta kasvamisen polulle

Perusmartta. Tällä sanalla Sairanen kuvailee itseään.

— Tykkään tehdä käsitöitä. Aina neulon, virkkaan tai näprään käsillä, kun istun. Tykkään leipoa ja laittaa, ja olen aina ollut aika tiedostava kuluttaja ja kestävän kehityksen kannattaja. Meillä lajitellaan kaikki.

Intoa marttailuun pitävät yllä jatkuva uuden oppimisen halu sekä mahdollisuus vaikuttaa. Työ yrittäjänä on mahdollistanut tehtävän hoitamisen.

— Meikäläinen, tavallinen talliainen Etelä-Karjalasta, pääsee tuollaiseen mukaan. Se on upea kasvamispolku. Hienoa tutkintoa tai valtavaa työkokemusta ei aina välttämättä tarvita.

Martalle omatekoinen elämä on parasta

1| Mitä asioita arvostat Suomessa eniten?

— Arvostan luontoa, turvallisuutta ja suomalaista, puhdasta ruokaa. Meillä ruoka on sitä, mitä purkissa lukee. Meillä on myös oikeasti mahdollisuus vaikuttaa, eli yhteiskunta on turvallinen tästäkin näkökulmasta katsottuna.

2| Millaisena näet tulevaisuutesi marttana?

— Uskon, että tulevaisuus tuo tullessaan uusia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa asioihin. Tiedän, että järkiruoka-ajattelu sekä itse tekeminen ovat osa arkeani myös tulevaisuudessa. Uskon myös, että tulevaisuudessa pyrin vaikuttamaan kotien ja perheiden hyvinvointiin olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen sekä kunnallinen vaikuttaja. Uskon marttojen sloganiin, eli elämä on parasta itse tehtynä.

3| Jos saisit muuttaa yhden asian Suomessa, mikä se olisi?

— Yhteiskunnan rakenteessa on jotain sellaista byrokraattista jäykkyyttä tai vanhakantaisuutta, jota haluaisin notkeammaksi. Haluaisin, että ihmisillä olisi enemmän mahdollisuuksia ottaa oma elämä haltuun. Jäykkyys näkyy muun muassa yrittäjyyden vaikeutena.



LEA SAIRANEN

Syntynyt Imatralla 31.12.1967.

Asuu Punkaharjun Hiukkajoella.

Perheeseen kuuluvat aviomies hirsirakennusyrittäjä Vesa Sairanen sekä pojat Samu, 25, ja Aleksi, 23, Ikonen sekä Sampo Sairanen, 14.

Puheenjohtajana Marttaliitossa, jossa on 46 000 jäsentä.

Vuoksenniskan Marttojen jäsen, toissijaisena jäsenenä Kesälahden ja Punkaharjun Martoissa.

Raitavaara-käsityöyrityksen yrittäjä, opiskelee rekrytointikoulutuksessa tarjouslaskentaa ja markkinointia.

Koulutukseltaan prosessiteknikko ja tradenomi.

Kolme kautta Imatran kaupunginvaltuutettuna (kok.), nyt ensimmäistä kauttaan Savonlinnan valtuustossa.