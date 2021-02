Karjalan prikaatissa jyllää 14 uutta koronatartuntaa ja 130 varusmiestä on karanteenissa – Kuusi potee tautia varuskunnassa ja loput kotona

Karjalan prikaatissa varmistui tiistaina 14 uutta koronatartuntaa. 130 varusmiestä on asetettu karanteeniin. Varusmiehistä kuusi tartunnan saanutta on Vekaranjärven varuskunnassa. Loput sairastavat tautia kodeissaan.

– Tilanne elää päivittäin. Vielä maanantaina karanteenissa olevien määrä oli pienempi, tiistaina suurempi. Jouduimme tekemään nopeita päätöksiä eristyksestä tautitapausten varmistuttua, prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juhana Skyttä sanoo.

Varusmiehet ovat 14 vuorokauden ajan karanteenissa.

Tartunnat tulevat varuskuntaan pääasiassa lomilta palanneiden varusmiesten mukana. Skytän mukaan tapaukset ovat olleet yksittäisiä eivätkä ne ole johtaneet tartuntaketjuihin.

Tilanne hallinnassa

Muihin varuskuntiin verrattuna Karjalan prikaatissa on ollut tuntuvasti enemmän koronatartuntoja. Syynä on se, että prikaati on suurin yhden paikkakunnan alueella toimiva varuskunta Suomessa. Varusmiehistä suurin osa tulee Karjalan prikaatiin pääkaupunkiseudulta, missä on tällä suurin taudin levinneisyys.

Karjalan prikaatissa on todettu vuoden alusta tiistaihin mennessä lähes 60 koronatartuntaa. Pahin tartuntarypäs prikaatissa oli alkuvuodesta. Viime viikkoina tartuntojen määrä on Skytän mukaan vähentynyt.

– Tilanne on hallinnassa, koska suurista tartuntaluvuista olemme tulleet selvästi alas.

Prikaatin henkilökuntaa ei ole Skytän mukaan viime viikkoina sairastunut koronaan. Karjalan prikaatin henkilöstöllä oli viime vuonna yksittäisiä tartuntoja.