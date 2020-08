Juvan Lehti: Osuman saanut karhu hyökkäsi kokenutta kaatajaa kohti ja tarrasi kiväärin piippuun

Karhunmetsästys voi olla vaarallista puuhaa, sen sai huomata kokenut jahtimies Ilpo Kivelä Juvalla viime perjantaina. Juvan Lehti kertoo, että kuolettavan osuman saanut 130-kiloinen uroskarhu hyökkäsi ampujaansa kohden.

Välimatkaa oli alussa noin 15 metriä. Kokenut ja kylmähermoiseksi metsästäjäksi osoittautunut Kivelä ampui karhua toistamiseen, kun se oli noin kahdeksan metrin päässä hänestä, mutta laukaus meni karhun pään yli.

Kivelä ehti ampua vielä kolmannen laukauksen ja se osui karhua etujalkaan. Vakavasti loukkaantunut karhu jatkoi hyökkäystään ja Kivelä iski eläintä aseensa piipulla.

Karhu sai iskun päähänsä, pyörähti 180 astetta ja iski hampaansa kiinni aseeseen.

Hetken aikaa karhu oli hampaillaan kiinni kiväärin piipussa ja Kivelä piipun toisessa päässä. Sitten karhu irrotti otteensa aseesta, lähti juoksemaan poispäin ja kaatui kuolleena maahan 7–8 metrin päässä.

– Jos olisin kääntänyt karhulle selän, niin silloin siinä olisi voinut käydä huonosti, toteaa Kivelä Juvan Lehden haastattelussa.

Hetken aikaa karhu oli hampaillaan kiinni kiväärin piipussa ja Kivelä piipun toisessa päässä.

Karhuhyökkäyksiä ei ole tapahtunut pitkään aikaan

Juvan Lehden haastattelema Etelä-Savon riistapäällikkö Petri Vartiainen pitää tilanteessa ratkaisevana juuri sitä, ettei Kivelä kääntänyt karhulle selkäänsä.

– Jos se olisi tapahtunut, me saattaisimme tällä hetkellä puhua aivan eri jutusta.

Vartiaisen mukaan Karkeamaan tapauksen kaltaisia karhuhyökkäyksiä ei ole tapahtunut pitkään aikaan. Tapahtumaketju on osoitus siitä, että erinomaisen osuman jälkeenkin karhu on vielä hetken aikaa toimintakykyinen ja että se on nopea eläin.

Haavoitettuna karhu on erittäin vaarallinen.

– Siksi korostan sitä, että heillä, jotka karhunpyyntiin osallistuvat, tulee olla keskimääräistä enemmän harjoittelua ammunnasta takanaan, Vartiainen muistuttaa Juvan Lehdessä.

Etelä-Savon alueelle on myönnetty kannanhoidollisia poikkeuslupia 42 karhun kaatamiseen. Etelä-Savon alueella arvioidaan olevan noin 260–280 yli vuoden ikäistä karhua.