Rantakylän päiväkodin yhteyteen kaavaillaan nuorisotiloja — Kasvatus- ja opetuslautakunta erimielinen tilakeskuksen kanssa esityksen mielekkyydestä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tiistain kokouksessa, että ennen Rantakylän päiväkotihankkeen jatkosuunnittelua tulee vielä kuulla nuorison ja liikuntatoimen sekä varhaiskasvatuksen edustajia. Alkuperäinen hankesuunnitelma päiväkodista laadittiin vuonna 2016, mutta sitä on sittemmin päivitetty työryhmän voimin.

Alkuperäiseen suunnitelmaan on tuonut muutoksia paitsi lapsipaikkaluvun kasvaminen myös tilakeskuksen toive nuorisotilojen siirtämisestä päiväkodin väestönsuojatilaan. Lapsimäärä yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä on nyt 24 aiemman 21:n sijaan

Kaupungin tilapalvelut esittää lisäksi, että Rantakylän nuorisotalo siirretään päiväkodin väestönsuojatilojen yhteyteen. Nuorisotalo tarvitsee laajan peruskorjauksen, jonka tekeminen ei selvitysten mukaan ole kannattavaa.

Tilapalvelut perustelevat nuorisotilojen ja päiväkodin yhdistämistä esimerkiksi kustannuksilla, siirtymisillä ja väestönsuojan äänieristyksellä. Nuorisotilojen rakentamista päiväkodin väestönsuojatilaan pidetään kokonaistaloudellisesti edullisena.

Päiväkoti rakennetaan nuorisotalon ja koulun väliin, joten tällä ratkaisulla kulkua päiväkodin pihan poikki ei tapahtuisi. Väestönsuojan rakenteet puolestaan pidättävät hyvin ääntä esimerkiksi bändi- ja askartelutoiminnoissa.

Lisäksi yhdistämisellä on esityksen mukaan yhteisvaikutusetuja, koska päiväkoti ja nuorisotoiminta ovat tiloissa pääosin eri aikoihin, jolloin esimerkiksi liikuntasali palvelee molempia käyttäjäryhmiä.

Kaupunkiympäristölautakunta pyysi asiasta lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnalta ja hyvinvoinnin- ja osallisuudenlautakunnalta. Molemmat lautakunnat ovat julkaisseet samanlaisen lausunnon asiasta omilla esityslistoillaan. Lautakunnat käsittelevät lausunnon tämän viikon kokouksissa. Lausunnossa varhaiskasvatuksen edustajat esittävät, että nuorisotilojen sijoittamista päiväkodin yhteyteen pohditaan uudelleen.

He perustelevat tätä sillä, että päiväkodissa on tulevaisuudessa laajennettu aukioloaika eli lapsia on paikalla iltaisin samaan aikaan nuorten kanssa. Nuorisotilat ovat avoinna noin kello 15—21.

Vaikka rakennuksen äänieristys on hyvä, nuorista lähtee paljon ääntä, mikä voi pelottaa pieniä lapsia. Ääntä tulee erityisesti ulkona siirryttäessä paikasta toiseen. Nuoria ei myöskään voi edellyttää olemaan alueella hiljaa.

Lausunnossa nostetaan esiin nuorten mahdollinen sopimaton kielenkäyttö ja esimerkiksi roskaaminen, jotka ovat asioita, joita eri kasvuvaiheessa olevien lasten ei tarvitse nähdä. Varhaiskasvattajien mielestä toimintaan vaikuttavaa ratkaisua ei pidä sekoittaa rakentamis- tai korjaustoimenpiteisiin.

Jos nuorisotaloja ei voida sijoittaa toisaalle, on rakennusteknisesti varmistettava, että niin päiväkodille kuin nuorisotilalle turvataan tarkoituksenmukaiset, hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Rantakylän päiväkoti nousee Vanhanmäentielle.