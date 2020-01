Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu käynnistää kilpailun Sibeliuksen 3. Sinfonian visualisoimiseksi — Voittajateos esitetään kesän 2020 Mikkelin musiikkijuhlilla

Kilpailu on nimeltään Syntesia ja se on avoin kaikille Suomessa ja Venäjällä. Mikä tahansa taidemuoto on mahdollinen visualisoinnissa.