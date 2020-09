Sulkavan kunnanhallitus esittää valtuustolle äänin 4–3, että kunta lausunnossaan toivoisi Savonlinnan seudun pysyvän Etelä-Savon maakunnassa. Sulkavan valtuusto päättää sosiaali- ja terveysministeriölle annettavasta lausunnosta ensi keskiviikkona.

Sote-uudistusta koskevassa lakiluonnoksessa Sulkava, Savonlinna, Enonkoski ja Rantasalmi on kirjoitettu osaksi Pohjois-Savon maakuntaa. Lausuntokierroksella toisena vaihtoehtona on tarjolla nykyinen, Etelä-Savon maakunta.

Kunnanhallituksen äänestyksessä voitti kunnanjohtaja Juho Järvenpään esitys, jonka mukaan nykyinen maakuntajako on vakiintunut ja aluejaon näkökulmasta luonnollinen toiminta-alue. Esitystä kannattivat kaikki keskustalaiset.

Äänestyksessä hävisi Hilkka Virtasen (sd.) esitys, jonka mukaan kunta tahtoisi Pohjois-Savoon. Esitystä kannattivat kunnanhallituksessa SDP ja kokoomus.

Kuinka käy valtuustossa?

Keskustalla on enemmistö myös Sulkavan valtuustossa. Siellä on 21 valtuutettua, joista 11 on keskustalaisia. Siten kunnanhallituksen esitys hyväksyttäneen valtuustossa, jos keskustan valtuustoryhmä pysyy yksimielisenä.

Valtuustossa on keskustalaisten, SDP:n ja kokoomuksen lisäksi kaksi kristillisdemokraattien edustajaa. Kristillisdemokraattien sote-näkemys ei tullut kunnanhallitusvaiheessa mitatuksi.Savonlinnan seudun kunnat, Sulkava mukaan lukien, linjasivat syksyllä tahtovansa Pohjois-Savoon.

Sulkavan kunnan kanta poikkesi Sosterin muiden jäsenkuntien kannasta kuitenkin siten, että Sulkava jätti oven raolleen myös Etelä-Savon suuntaan. Savonlinnan, Rantasalmen ja Enonkosken kunnanvaltuustojen päätöksissä otettiin selvempi suunta Pohjois-Savoon.

Pääasiallisena perusteluna tuolloin oli käsitys, että Pohjois-Savossa Savonlinnan sairaalan ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystys olisi turvatumpi kuin Etelä-Savossa.

Mökkiläisetkin pitää ottaa laskennassa huomioon

Sulkavan kunnanhallitus esittää nyt, että sote-maakunnan rahoituksessa tulisi ottaa huomioon henkikirjoitetun väestön lisäksi alueen kokonaisväestö. Etätyön tekeminen on lisääntynyt ja mökkikunnissa monipaikkaiset asukkaat nostavat tosiasiallista palveluihin tarvittavaa resurssia.

Kunnanhallitus uskoo, että kokonaisväestön huomioon ottavan rahoitusmallin ja lakikirjausten avulla olisi mahdollista turvata Sosterin alueen ympärivuorokautinen päivystys.

– Terveydenhuoltolakiin tulee tehdä tarvittavat kirjaukset, joilla turvataan maakunnan kahden päivystävän keskussairaalan toimintaedellytykset Savonlinnassa ja Mikkelissä, toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli (kesk.).

Sulkavan kunnanhallitus esittää kunnan lausuntoon kirjattavaksi myös, että kuntien sote-kokonaisulkoistusten purkumahdollisuutta ei tule kirjata lakiin. Sulkava on järjestänyt sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut on yhdessä yksityisen palvelutuottajan kanssa.

Juttua päivitetty kello 12.12.