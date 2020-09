Mikkelillä on haussa koko nippu virkoja – Maankäyttöön tulee uusi johtajavirka

Maakuntakeskus Mikkelissä on syyskuussa haettavana useita virkoja samaan aikaan. Osasyy avoimiin virkoihin on organisaatiouudistus, mutta viranhaltijoita on myös jättänyt kaupungin.

Mikkelin kaupungilla on samaan aikaan avoimena poikkeuksellisen useita virkoja.

Kaupunki hakee muun muassa maankäyttöjohtajaa ja kaupunginlakimiestä.

Osasyy hakuruuhkaan on talous- ja tulevaisuusohjelmassa sovittu organisaatiouudistus, mutta osaksi taustalla on myös se, että viranhaltijoita on jättänyt tai jättämässä paikkansa kaupungin palveluksessa.

Virkaorganisaation uusi päällikkötason virka on maankäyttöjohtaja.

Maankäyttöjohtaja toimii kaupunkikehityksen tulosalueen johtajana. Keskeisenä tehtäväalueena on maanhankinnan ja maankäytön sekä kaavoituksen johtaminen ja operatiivinen valmistelu.

Hakuilmoituksen mukaan maankäyttöjohtaja "osallistuu aktiivisesti kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisen toimeenpanoon".

Kaavoitukseen haetaan myös asemakaavapäällikköä. Virka on uusi.

Asemakaavapäällikön tehtävä on johtaa asemakaavoitusta ja laatia kaavoja.

Kaavoituksessa on auki myös kaavoitusinsinöörin virka. Tehtävässä ollut Jari Ahonen on irtisanoutunut.

Kaavoitusinsinööri hoitaa muun muassa poikkeamislupapäätöksiä, rantaosayleiskaavoitusta sekä yleensä valmistelee kaavoitusta.

Teknisestä toimesta on jäänyt eläkkeelle projektijohtajana toiminut Timo Rissanen.

Organisaatiouudistukseen on kuulunut myös tehtävien ja tehtävänimikkeiden muutoksia.

Kaavoituspäällikkönä toiminut Ilkka Tarkkanen on nyt kaupunginarkkitehti.

Tonttimyyntiä ja -luovutuksia hoitaa nykyisin maankäyttöpäällikkönä Jukka Piispa. Aiemmin tehtävät kuuluivat kaupungingeodeetti Hannu Peltomaalle, jonka nimike on kaavoitus - ja kiinteistöinsinööri.

Kaavoituspäällikön ja kaupungingeodeetin virat lakkautetaan. Muutokset tulivat voimaan kesällä.

Kirjastopäällikkö ja liikuntapäällikkö hakuun

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on valmistellut kirjastopäällikön ja liikuntapäällikön virkojen asettamista hakuun.

Virat ovat uusia ja haussa parhaillaan. Kirjastojohtajan ja liikuntajohtajan virkoja ei ole eikä niitä perusteta.

Vt. kirjastopäällikkönä on toiminut Pia Kontio ja vt. liikuntapäällikkönä Tiina Juhola.

Uusi tehtävä on nuorisopäällikkö. Tehtävään on siirtynyt ilman hakua nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri Tarja Sinioja.

Kaupunginlakimies vaihtuu, sillä tehtävässä ollut Jukka Savolainen jättää Mikkelin ja siirtyy Pieksämäen kaupungin hallintojohtajaksi syyskuun puolivälissä.

Kaupunginlakimiehen virka on asetettu haettavaksi.

Kaupunginlakimiehen tehtäväkenttä on Mikkelin kokoisessa kaupungissa verrattain laaja.

Hän muun muassa on oikeudellisten asioiden erityisasiantuntija koko konsernissa, osallistuu sopimusneuvotteluihin ja laatii sopimuksia, valmistelee kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioita sekä valvoo täytäntöönpanoa ja lisäksi toimii hallintojohtajan sijaisena.

Taloushallinnossa on tehty tilapäisjärjestelyjä. Talousjohtaja Heikki Siira on lainassa sote-yhtymä Essoten talousjohdossa kuluvan vuoden ajan. Vs.talousjohtaja on Tiia Tamlander.

Mikkelin virkojen haut löytyvät Kuntarekrystä.