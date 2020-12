Leiritoiminta Pieksämäen Partaharjulla saa jatkoa.

Partaharjun on ostanut Partaharjukeskus Oy, jonka takaa löytyy yrittäjäpariskunta Eija ja Hannu Sorjonen.

Kauppakirjat allekirjoitettiin tiistaina, ja Partaharju siirtyy uudelle omistajalle ensi vuoden alusta alkaen.

Yrittäjistä Eija Sorjonen on työskennellyt Partaharjulla Lasten ja nuorten keskuksen ja sen edeltäjien palveluksessa vuodesta 1995 lähtien.

– Olemme tyytyväisiä, että leiritoiminta Partaharjulla jatkuu, vielä tutuissa käsissä. Saimme useita tarjouksia, joista meidän oli helppo neuvotella parhaimman tarjouksen jättäjän kanssa, kommentoi Lasten ja nuorten keskuksen toiminnanjohtaja Sami Ojala tiedotteessa.

– Lähden innolla uutta kohti Partaharjulla, on hienoa tarjota laadukkaita palveluita niin Pieksämäen alueen toimijoille kuin seurakunnille, iloitsee puolestaan Eija Sorjonen tiedotteessa.

Lasten ja nuorten keskus ilmoitti elokuussa luopuvansa toiminnastaan Partaharjun toimintakeskuksessa Pieksämäellä.

Päätöksen toiminnan lopettamisesta teki ensin Lasten ja nuorten keskus ja pian sen jälkeen kiinteistöstä vastaava Partaharju-säätiön hallitus.

Partaharju on perustettu vuonna 1948. Paikka on tullut tunnetuksi erityisesti telttaleiritoiminnastaan. Partaharjun suurleireille on osallistunut vuosikymmenien aikana yli 50 000 lasta ja nuorta.