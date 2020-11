Juha Hakkarainen pääsi elokuussa pois lomautusloukusta ja Venla Männistö palasi töihin kesän kynnyksellä – Etelä-Savo vältti pahimman irtisanomisaallon, mutta lomautettujen määrä oli syyskuun lopussa yhä noin kaksinkertainen vuodentakaiseen verrattuna

Vaikka lomautettujen määrä on nyt suurempi kuin vuosi sitten, se on kuitenkin radikaalisti pienempi kuin viime keväänä. Etelä-Savo on selvinnyt valtakunnallisessa työllisyystarkastelussa hyvin, sanoo Etelä-Savon te-toimiston johtaja Hanna Makkula