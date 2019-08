Terttu Simpanen ihastelee päivittäin lasisia koivuja — Kysyimme gallupissa, mitä mieltä mikkeliläiset ovat Perhetalon taideseinistä

Suojellun puistokulmauksen paikalle nousseen Perhetalon taideseinät korvaavat puiston menetystä. Kysyimme mikkeliläisiltä, mitä mieltä he ovat Perhetalon julkisivuteoksesta.

Voit myös kertoa oman mielipiteesi alla olevassa kyselyssä. Jos et näe kyselyä, voit katsoa sen tästä.

Mikkeliläinen Terttu Simpanen kertoo ihastelevansa päivittäin Mikkelin keskussairaalan Perhetalon julkisivua ikkunastaan kadun toiselta puolelta.

— Minusta se on upean näköinen. Kun taloa rakennettiin, toivoin, ettei seinä jää likaisen harmaaksi.

— Nyt Perhetalon lasiseinät ja niiden taideteokset ovat hienot. Ohikulkijat etenkin kesällä pysähtyivät ihastelemaan lasiseiniä ja ottavat niistä valtavasti valokuvia. Näitä taideteoksia voisi olla enemmänkin julkisten rakennusten seinissä, mutta se on varmaan talouskysymys, Terttu Simpanen arvelee.

"Seinä on liian huomiota herättävä"

Kari Toiviainen Viljami Väänäsen silmiin Perhetalon julkisivu näyttäytyy liian värikkäältä. Hän olisi toivonut hillitympiä värejä, mutta myöntää julkisivu on parempi kuin harmaa betoniseinä.

Viljami Väänänen Mikkelistä sanoo, että ainakin hänen makuunsa Perhetalon seinät vähän liian näyttävän näköisiä.

— Omaan makuun näin värikäs julkisen rakennuksen seinien koristaminen ei oikein istu. Vähän hillitympi värien käyttö sopisi paremmin.

— Seinä on nyt liian huomiota herättävä. Näistä Perhetalon seinistä on työpaikalla kuullut monenlaista puhetta – osa tykkää ja osa ei. Tällainen seinä on toki paremman näköinen kuin harmaa, yksitoikkoinen betoniseinä, Viljami Väänänen sanoo.

Kari Toiviainen Mikkeliläisen Anniina Mustosen mielestä arkisen harmauden keskellä ei ole haitaksi, jos julkisten rakennusten seinissä olisi enemmänkin värikästä taidetta.

Mikkeliläinen Anniina Mustonen sanoo pitävänsä keskussairaalan perhetalon julkisivusta ja ihailee sitä päivittäin ohikulkiessaan.

— Seinät ovat virkistäviä Mikkelin muuten harmaassa kaupunkikuvassa.

— Kaupunkimaisemassa tällaiset seinät ovat upeita ja tosi kivoja yllätyksiä. Ei täällä harmauden keskellä olisi yhtään haitaksi, jos julkisten rakennusten seinissä olisi enemmänkin tämän tyyppistä taidetta. Väriä ei muutenkaan tässä maailmassa ole liikaa, Anniina Mustonen toteaa.

Mikkelin uusi maamerkki

Kari Toiviainen Taru Tähti sanoo, että Perhetalon julkisivun ansiosta se ei näytä yhtään sairaalalta. Hän on käyttänyt omia vieraitaan ihastelemassa sitä ja Perhetalosta on tullut Mikkelin uusi maamerkki.

Taru Tähti Mikkelistä sanoo heti, että keskussairaalan Perhetalon seinät ovat todella upeita. Seinistä on hänen mielestään tullut Mikkeliin uusi maamerkki.

— Näitä taideseiniä arvostetaan paljon muuallakin. Olen näistä tosi ylpeä ja käytän vieraitakin ihastelemassa Perhetalon seiniä.

— Sitä paitsi seinät tekevät sairaalasta helposti lähestyttävän. Perhetalo ei näytä lapsillekaan sairaalalta vaan hauskalta ja puoleensa vetävältä. Julkisissa rakennuksissa voisi olla enemmänkin tällaisia värikkäitä seiniä eri tavoin toteutettuina. Taideseiniä ja muraaleja pitäisi ehdottomasti saada lisää Mikkeliin, Taru Tähti esittää.