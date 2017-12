Kyllönen tasoittaa vastakkainasettelua — Vasemmistoaktiivi arvostelee presidentti Niinistöä hallituksen myötäilemisestä Vasemmistoliitto sallii ehdokkaansa ottaa kantaa hallituspolitiikkaan. Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa Merja Kyllösen asetelmia arvioi vasemmistoliiton Mikkelin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Asko Nurminen.

Vasemmistoaktiivi Asko Nurminen näkee selkeät erot vasemmistoliiton presidenttiehdokkaan Merja Kyllösen ja istuvan presidentin Sauli Niinistön linjan välillä.

— Esimerkiksi suhteessa Natoon. Molemmat sanovat, että Suomen ei tule nyt liittyä sotilasliiton jäseneksi, mutta tarkkaan ottaen Kyllösen mukaan ei koskaan, ja Niinistö taas on määritellyt sen paikan, jolloin Suomen tulee hakea jäsenyyttä.



Nurminen, Mikkelin seudun vasemmiston puheenjohtaja, sanoo, että Suomen tulee pysyä sotilasliiton ulkopuolella ja mieluummin rakentaa rauhaa ja vähentää kaikenlaista vastakkainasettelua.

Presidentin muodollisia valtaoikeuksia ei tarvitse lisätä. Asko Nurminen



— Se on myös Kyllösen ja samalla vasemmistoliiton linja. Puolueen turvallisuuspoliittisen ohjelman ja Kyllösen näkemyksissä ei ole eroa, eikä ole tarvetta mihinkään uusiin linjanmäärittelyihin.

Nurminen luonnehtii Kyllöstä räväkäksi ja suorapuheiseksi ei-tyypilliseksi vasemmistoliiton ehdokkaaksi.

— Hän kuitenkin on samalla sovitteleva ihminen ja pyrkii lieventämään vastakkainasettelua sekä kansainvälisessä politiikassa että kotimaassa.



— Tämä näkyy esimerkiksi Naton ja Venäjän suhteissa. Niinistö on puolensa valinnut Naton ja läntisen maailman edustajana, kun Kyllönen on sitoutumattomampi ja soveliaampi lieventämään vastakohtia.

Kyllösen presidenttiajattelussa painottuu ulkopolitiikka, mutta tarvetta ei ole välttää sisäpoliittisia kannanottojakaan.

— Presidentin muodollisia valtaoikeuksia ei tarvitse lisätä, mutta presidentti voi ottaa kantaa sisä- ja talouspolitiikkaan.



Nurminen arvostelee Niinistöä siitä, että tämä ”ei ole sanonut paljon mitään” hallituspolitiikasta.

— Tasa-arvo on arvo taloudellisessakin mielessä. Hallituksen linja on leikata vähävaraisilta, kun Kyllönen on eriarvoistavaa politiikkaa vastaan. Niinistö ei lausu tästä mitään, koska hän ei ole vastaan.

Viimeisimmät mielipidemittaukset osoittavat Kyllöselle varsin vaatimatonta kannatusta.

— No heikolta kyllä näyttää, mutta yhtään ääntä ei ole vielä annettu. Kyllösen tulos on enemmän kuin kaksi prosenttia äänistä, sanoo Nurminen.



— Sitäpaitsi gallupeihin ei voi luottaa. Viime vuosina gallupit ovat olleet siinä väärässä, että ne eivät ole nähneet oikeistopopulistien voittoja, esimerkiksi brexitin ja USA:n presidentinvaalien tuloksissa ja vuoden 2011 perussuomalaisten jytkyssä.



Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa ehdokkaan kannattaja arvioi vaaliasetelmia ja omaa ehdokastaan.