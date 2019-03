Noireco savustaa hirvensalmelaisia — Yhtiö pahoittelee hajuhaittoja ja sanoo niitä ohimeneviksi, ja niin uskoo myös ympäristövalvonta

Savukaasut poltetaan vastedes, ja ympäristölupaa on haettu tuotannon lisäämiseksi.

Biohiiltä ja grillihiiltä Hirvensalmella valmistavan Noirecon savuttamisongelmat kiusaavat lähiympäristön asukkaita.

Yhtiön mukaan ongelmat ovat ohimeneviä ja liittyvät toiminan ylösajon vaiheeseen.

Noireco Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Leppänen pahoittelee hajuhaittoja.

— Ylösajovaiheessa testaamme erilaisia biohiilen tuotannon reseptejä muun muassa eri puulajeja, lämpötiloja ja niiden yhdistelmiä. Syntyvät savukaasut poltetaan, mutta tämä polttoteknologiaan liittyvä automatiikka ei ole vielä toiminut, kertoo Leppänen.

Hänen mukaansa ongelma korjautuu lähipäivinä, ellei jo tiistaina. Laitos on ollut käynnistysvaiheessa noin viikon.

Matalapaineella ahdistava haju

Länsi-Savoon yhteyttä ottaneet henkilöt ovat olleet huolissaan haju- ja hiukkashaitoista. He epäilevät, että tuotantolaitoksen paikka on väärä lähellä asutusta ja järviseutua, varsinkin jos hajut ovat jatkuvia. Niitä on kuvattu varsinkin matalapaineella henkeä salpaaviksi, ja autoilijat ovat välillä sulkeneet ulkoisia ilmastointeja laitoksen kohdalla.

Leppänen vakuuttaa, ettei kyseessä ole normaali ilmanala.

— Tilanne ei ole pysyvä.

Näin otaksuu ja edellyttää myös ympäristötarkastaja Marita Savo, joka kertoo käyneensä maanantaina tarkastamassa paikan ympäristönsuojeluun tehtyjen yhteydenottojen vuoksi.

— Vähän grillimakkaralta siellä haisi, mutta pahin haju taisi olla jo laantunut. Paikallisten kiinteistönomistajien harmi on varmasti aitoa, toteaa Savo.

Laitos on alkukäynnistysvaiheessa, ja se saa valmistaa hiiltä 3 000 tonniin asti ilman ympäristölupaa.

Laitoksen on tarkoitus tuottaa hiiltä 6 000 tonnia. Leppänen sanoo, että tarvittava ympäristölupahakemus on laitettu prosessiin.

Noireco on uusi yritys, joka toimii Koskisen Oy:n tuotantolaitosten yhteydessä Vilkonharjun teollisuusalueella. Laitos tuottaa biohiiltä ja grillihiiltä termisellä prosessilla kuitupuusta ja teollisuuden sivuvirroista.

Leppänen korostaa Noirecon olevan ympäristöteknologian yritys, ja senkin vuoksi yritys haluaa vastuullisena toimijana hoitaa ympäristölle aiheutuvat haitat mahdollisimman nopeasti.

Noireco pyrkii alan edelläkävijäksi ja tekemään biohiilestä vientituotteen. Leppänen sanoo maailmanlaajuinen kysynnän olevan voimakkaassa kasvussa.