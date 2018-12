Wehmaan jouluruokamarkkinat jo seitsemättä kertaa — Juvalta ja Mikkelistä ilmainen bussikuljetus

Wehmaan perinteiset jouluruokamarkkinat järjestetään tänä vuonna seitsemättä kertaa. Tänä vuonna Teahousen ja Visit Mikkelin yhteistyön tuloksena on ilmainen bussikyyditys kumpanakin päivänä Juvalta ja Mikkelistä.



Juvan bussi lähtee Juvan linja-autoasemalta puoliltapäivin ja palaa samaan paikaan pari tuntia myöhemmin. Mikkelin bussi lähtee ja palaa Marskin patsaalle, Mikkelin Hallitustorin kupeeseen.



Kyytiin mahtuu ensimmäiset 50 henkilöä. Tarkka aikataulu löytyy Teahousen nettisivuilta.



Teahouse järjestää tänä vuonna ensimmäisen kerran jouluruokailun markkinoiden yhteydessä, tunnelmallisessa juhlatilassaan tallin ylisillä.



Aiempien vuosien tapaan teehuoneella on myös tarjolla perinteiset teekattaukset ja myymälä on avoinna markkinoiden aikana. Teehuoneen omaa tuotantoa on myös laajennettu tänä vuonna.



Myös markkinamyyjiä on tänä vuonna entistä enemmän ja ensimmäistä kertaa kalatuotteet ovat laajasti edustettuna.



Perheen pienimmille on tänä jouluna paljon ihasteltavaa markkinahumun lomassa.



Joulupukki on paikalla kumpanakin päivänä, pihapiirissä on lapsille hauska Tonttupolku ja markkinoilla on mahdollista osallistua talutusratsastukseen pientä korvausta vastaan. Sunnuntaina markkinoille tulijat voivat lisäksi nauttia Tiernapoikien laulusta.



Wehmaan jouluruokamarkkinat järjestetään lauantaina 15.12. ja sunnuntaina 16.12. kello 12–16.