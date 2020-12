Sosteri ei halua lähteä mukaan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun

Sosterin johtajan Panu Peitsaron mielestä Sosterin ei ole perusteltua lähteä vielä vuodenvaihteessa mukaan Etelä-Savon hyvinvointialueen eli sote-maakunnan valmisteluun.

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä velvoitti tiistaina Essoten hallituksen kutsumaan Savonlinnan kaupungin, Enonkosken kunnan sekä Sosterin mukaan hyvinvointialueen valmisteluun ensi vuoden alusta alkaen.

Essoten hallitus kokoontuu torstaina ylimääräiseen kokoukseen tekemään asiasta esityksen.

Ohjausryhmään kuuluu Essoten alueen kuntien ja kuntayhtymien johtavia luottamushenkilöitä ja virkajohtoa. Sosterin jäsenkunnista mukaan valmistelun ovat jo lähteneet Sulkava ja Rantasalmi.

Essote on Etelä-Savon sote-uudistuksen hankehallinnoija, ja siinä roolissa ohjausryhmä on pyytänyt sitä esittämään kutsut.

Katse edelleen Pohjois-Savossa

Sosteri on siis jo vastannut kutsuun. Sosterin tiedotteessa korostetaan, että Sosterin tavoite valtakunnallisessa sote-uudistuksessa on sama kuin se on ollut alusta asti.

Peitsaron mukaan Sosterin päätavoitteena on edelleen vaikuttaa sote-uudistuksen aluejakoon niin, että Savonlinnan seudusta tulisi osa Pohjois-Savoa eikä Etelä-Savoa.

Vaikuttamisen mahdollisuudet Peitsaron mukaan ovat eduskunnan valiokuntakuulemisissa ensi keväänä.

– Valmistaudumme kuulemisiin tekemällä selvityksiä siitä, miten valittu aluejako vaikuttaa tällä seudulla. Aiomme kysyä, onko nämä vaikutukset otettu aluejakoratkaisussa huomioon.

– Meillä on ollut terveydenhuollon näkökulmasta perusteltu näkemys hakea yhteistyötä Pohjois-Savon kanssa, sillä siinä vaihtoehdossa itäsavolaisten palvelut pystyttäisiin turvaamaan parhaiten.