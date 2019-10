Puumalan satamassa oleva M/S Jaarli ei tee paluuta Mikkeliin, ainakaan toistaiseksi — Laiva liikennöi seuraavat kolme kesää Turussa

Jaarli risteilee vuoteen 2022 saakka Turussa. Laivan mikkeliläinen omistaja Juhani Jenu kertoo, että moni mikkeliläinen on löytänyt tiensä Jaarlin luokse viime kesinä.

Vielä muutama vuosi sitten Mikkelin satamasta liikennöinyt M/S Jaarli on tällä hetkellä Puumalan satamassa.

Valitettavasti kaikille mikkeliläisille Jaarlin ystäville täytyy kertoa, että vaikka laiva on eteläsavolaisilla vesillä, se ei palaa Mikkeliin. Laiva jatkaa risteilyä myös ensi kesänä Turussa.

Laivan omistaa Explore Saimaa Oy, jonka toinen omistaja on mikkeliläinen Juhani Jenu. Hän kertoo, että laiva on matkalla Puumalan telakalle.

— Meillä on Turun kaupungin kanssa sopimus syksyyn 2022 asti. Tässä välissä käytämme Jaarlin telakalla. Tämän jälkeen sitä ei tarvitse muutamaan vuoteen telakalla käyttää, kertoo Jenu.

Toki Turussa olisi ollut telakoita paljon lähempänäkin.

— Puumalassa pystymme itse tekemään niin paljon asioita, jotka olisi muuten pitänyt ulkoistaa muille. Ajoimme Jaarlin Puumalaan kustannuskysymysten takia, Jenu sanoo.

— Ei se matkana ole kuin murto-osa siitä, mitä muuten kauden aikana tulee ajettua.

Mikkeliläiset muistavat Jaarlin

Jaarli risteili viimeksi Mikkelissä kesällä 2017, jolloin laivalla tehtiin Mikkelin satamasta lounas-, päivällis-, charter- ja maisemaristeilyitä.

Tämän jälkeen Explore Saimaa voitti Turun kaupungin kilpailutuksen joukkoliikenteen järjestämisestä Aurajoesta Ruissalon Kansanpuistoon.

Viimeiset kaksi kesää Turun vesillä ovat menneet Jenun mukaan mainiosti.

— Teimme aluksi kolmen vuoden sopimuksen ja kahden vuoden option, ja Turku lunasti nyt optionkin. Meillä on siis kolme kesää vielä Turussa jäljellä, Jenu sanoo.

Laiva on erittäin tuttu monille mikkeliläiselle, ja monet ovat löytäneet tiensä Jaarlin luokse. Laivan kotipaikka on edelleen Mikkeli.

— Hieman iäkkäämpi porukka on tullut muistelemaan, kuinka he ovat itse viettäneet laivalla juhlia. He ovat tulleet mielenkiinnosta katselemaan, mitä Jaarlille nyt kuuluu.

Upouusi M/S Jaarli saapui Mikkeliin kesäkuussa 1980.

Jaarli on siis vuoteen 2022 saakka Turussa, mutta olisiko mahdollista, että laiva palaisi vielä Saimaan vesille Mikkeliin?

— Itse mikkeliläisenä minulla on aina mielessä paluu Mikkeliin. Mutta se, milloin se on toteutettavissa, on eri asia, Jenu kertoo.

Explore Saimaa osti Jaarlin laivayrittäjänä pitkään toimineelta Erkki Montoselta vuonna 2017. Explore Saimaan omistaa Jenun lisäksi turkulainen Markus Koponen.

Montonen lopetti liikennöinnin 36 vuoden jälkeen kesään 2015.

Jaarli on valmistunut vuonna 1980. Uudet omistajat teettivät laivaan pintaremontin.