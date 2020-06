Pieksämäellä karanneiden nautojen etsintä jatkuu – uusi havainto Partaharjuntiellä

Pieksämäen Jäppilässä sunnuntaina karanneiden nautojen etsintä jatkuu. Hyvätuuli Highland- tilan ja osan karanneista eläimistä omistavan Eero Rissasen mukaan iso osa naudoista on Partaharjuntien pohjoispuolella.

Havainto tehtiin maanantain vastaisena yönä puolen yön aikaan. Havaintopaikka on noin viiden kilometrin päässä nautojen lähtöpaikasta.

Nautoja yritetään paikallistaa tällä hetkellä kahden miehen voimin.

– Suuresta määrästä ihmisiä ei ole tässä hyötyä. Jos lehmät säikähtävät liikkeelle, niitä pitää etsiä vain uudelleen, Rissanen selittää.

Rissanen seuraa tällä hetkellä nautojen jälkiä.

Etsinnöissä käytettiin apuna myös droonia, mutta tuloksia ei sen avulla syntynyt.

– Ylhäältä päin ei näe kunnolla metsän varjoihin, Rissanen selittää.

Yöllinen havainto on tehty samalla seudulla kuin sunnuntai-aamun havainto neljästä hiehosta. Rissanen toivookin, että eläimet olisivat pysähtyneet alueelle.

– On hyvä merkki, että yöllisen havainnon mukaan laumassa on ollut mukana lehmä. Se on lauman johtaja, ja rauhoittaa mukana olevia nuoria hiehoja, hän selittää.

Lehmät karkasivat sunnuntaiaamuna, kun Rissasen naapurin hevoset katkoivat nauta-aitauksen sähkölangat. Karkuteillä on kaikkiaan yksitoista nautaa.

Havainnot vapaana kulkevista naudoista voi ilmoittaa hätäkeskukseen tai tilan myymälän numeroon 015 430 1690.