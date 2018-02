JSE: Sähkönjakelun keskeytyksiä on ollut ennätyksellisen vähän — ”Ei ole pelkkää tuuria” Järvi-Suomen Energia käyttää sähköverkon rakentamiseen 40 miljoonaa euroa vuodessa — Taajamat alkavat olla turvassa tuulilta. Sähköverkkoa kaivetaan maahan toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa sähkönsiirtoyhtiöt ovat olleet tuulten ja lumikuormien kanssa tänä talvena pulassa ja joutuneet maksamaan korjauksia ja korvauksia miljoonilla euroilla.

Etelä-Savossa sähkönsiirrosta vastaava Järvi-Suomen Energia sen sijaan on päässyt helpolla.

— Keskeytyksiä on ollut ennätyksellisen vähän, montakymmentä prosenttia vähemmän kuin mitä pahimmillaan on ollut. Meidän alueellamme on ollut tykkylunta huomattavasti vähemmän kuin tuossa vähän pohjoisempana eikä meillä ole ollut suurjännitehäiriöitä lainkaan, kertoo käyttöpäällikkö Mika Huttu.

Pahimmat myräkät eivät ole tänä talvena kohdalle sattuneet, mutta Hutun mukaan kyse ei ole pelkästä tuurista.

— Me laitamme kunnossapitoon ja säävarman verkon rakentamiseen miljoonia euroja joka vuosi. Sillä on vaikutusta. Ennakoivan kunnossapidon ansiosta reuna-alueilla on tullut vähemmän vikoja ja keskeytysajat ovat lyhyempiä.

Kaapelia maahan 130 kilometriä vuodessa

Järvi-Suomen Energia kaivattaa sähkökaapelia maahan noin 130 kilometriä joka vuosi. Taajamat on lähestulkoon kaapeloitu ja seuraavaksi aletaan kaapeloida taajamien välisiä runkoyhteyksiä.

— Kaapeloinnilla päästään suojaan tuulilta ja lumikuormilta, mutta ei kaivinkoneilta tai pääte- ja kaapelivioilta. Maassakin on riskitekijöitä eli täysin turvassa ei verkko silloinkaan ole.

Lisäksi ilmalinjat on lähivuosina raivattu helikopterisahalla kertaalleen läpi ja parhaillaan ajetaan toista kierrosta.

— Se vaikuttaa toimitusvarmuuteen huomattavasti, kun reunapuita ei tule niin paljon linjoille.

Verkkoon 40 miljoonaa vuodessa

Yhtiö käyttää verkkorakentamiseen noin 40 miljoonaa euroa vuodessa. Sen on laskettu kannattavan, sillä muuten yksikin myrsky voi tulla sähkönsiirtoyhtiölle kalliiksi.

— Valio- ja Rauli-myrskyt maksoivat meille noin kahdeksan miljoonaa euroa. Ne olivat viikonloppumyrskyjä, kummassakin tehtiin karkeasti kolmen vuoden työt kolmessa päivässä. Porukkaa pitää saa äkkiä liikkeelle paljon.

Kelien puolesta talvi vaikuttaa jatkuvan sähkönsiirron kannalta suotuisana. Työehtosopimusneuvotteluissa saisi Hutun mielestä syntyä pian ratkaisu.

— Päällä on asentajien ylityökielto. Jos tulee vikoja, keskeytysajat tulevat väistämättä olemaan pitemmät kuin normaalisti.