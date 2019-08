Ihmetteletkö Mikkelin lukuisia palohälytyksiä? Kyse on teknisestä viasta, kertoo päivystävä palomestari

Keskiviikkoaamuna Mikkelissä tapahtui lukuisia virheellisiä palohälytyksiä.

Tilannehuone.fi-sivuston mukaan Mikkelissä oli yhteensä 11 palohälytystä.

Kyse ei ole tulipaloista, vaan lukuisat palohälytykset johtuivat teknisesta viasta.

Mpy:n tiloissa on välitin, joka välittää paloilmoittimien hälytyksiä hätäkeskukseen. Välittimen virtalähde meni rikki.

Välitin on liitetty tiettyihin paloilmoitinkeskuksiin, joista hälytyksiä tuli. Tämä aiheutti hälytyksien suman.

— Vika oli järjestelmässä, joka on poistumassa. Kyse on niin ikääntyneistä laitteista, että niitä on enää harvoja, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Timo Merivirta.