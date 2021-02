Ano Turtiainen sai puhemieheltä nuhteet eduskunnan täysistunnossa: "Tässä salissa puhutaan asiallisesti ja kohteliaasti"

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) torui juvalaista kansanedustajaa Ano Turtiaista asiattomasta kielenkäytöstä eduskunnan täysistunnossa tiistaina.

Turtiainen oli puheenvuorossaan moittinut hallitusta koronarajoitusten asettamisesta ja oppositiota hallituksen toimien hiljaisesta hyväksymisestä. Turtiainen nosti esille erityisesti yritysten ja yrittäjien vaikeudet.

– Kun tuhlaava vasen on päättämässä asioistamme ja härskisti käyttää epävakaata tilannetta edukseen, on samaan aikaan täysin käsittämätöntä, kuinka munattomaksi oppositio on osoittautunut, Turtiainen sanoi puheenvuorossaan.

Turtiainen, joka esiintyi salissa ohjeiden vastaisesti ilman kasvomaskia, moitti edustajakollegojaan myös maskien käyttämisestä.

– Median painostamana te jopa peitätte kasvonne kiinalaisten valmistamilla vasemmiston poliittisilla tunnuksilla. Nyt on aika alkaa rohkeaksi. Heitetään se kiinalainen maski naamalta ja aletaan edustamaan kansaa, Turtiainen ilmoitti.

Turtiaisen lopetettua puheenvuoronsa ääneen tuli puhemies Vehviläinen.

– Huomautan siitä, että tässä salissa puhutaan asiallisesti ja kohteliaasti, Vehviläinen lausui.

Ylen tv-lähetyksestä kuulee, kuinka omalle paikalleen palannut Turtiainen kommentoi Vehviläisen huomautusta.

– Mielestäni tämä oli ihan asiallista, Turtiainen sanoi vierustovereitaan katsellen.

Eduskunnan maskikäytäntöä aiemmin kritisoineen Turtiaisen puoliksi omistama yritys valmistaa kasvomaskeja. Gometal Oy sai viime keväänä ely-keskukselta 70 800 euron koronatuen.