Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksen työntekijällä on todettu koronavirustartunta, seurakuntaopisto tiedottaa. Tiedotteen mukaan tartunta todettiin sunnuntaina 23. elokuuta.

Todetun tartunnan takia kampusalueen asuntolat on suljettu toistaiseksi. Mahdollisille altistuneille opiskelijoille ja työntekijöille on ilmoitettu asiasta. Seurakuntaopiston tiedotteen mukaan tartuntatautiviranomainen on ryhtynyt toimenpiteisiin ja on suoraan yhteydessä mahdollisesti altistuneisiin henkilöihin.

Seurakuntaopiston tiedotteen mukaan koronavirustartunnan saanut työntekijä ei ole ollut kampuksella keskiviikon 19. elokuuta jälkeen. Kampuksella siivousta on tehostettu, ja siellä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen siivousohjeita.

Kampusalueella asuvista opiskelijoista ne, joilla ei ole mahdollisuutta opiskella ilman asuntolapaikkaa jäävät maanantaista lähtien etäopetukseen. Muiden opiskelijoiden osalta opetus kampuksella jatkuu toistaiseksi suunnitelmien mukaisesti.

Tartunta ei tämänhetkisten tietojen mukaan liity elokuun puolivälissä löydettyyn kahteen koronavirustartuntaan Pieksämäellä.

Juttuun päivitetty kello 10.57 tieto, että tapaus ei tämänhetkisten tietojen mukaan liity aikaisempiin tartuntoihin.