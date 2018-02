Mikkeliin on avattu uusi yökerho — Kohderyhmänä nuoret aikuiset ja opiskelijat Yöravintola Veerassa on karaoke- ja yökerhopuoli. Uusi yökerho remontoitiin kokonaan tammi- ja helmikuussa. Jaakko Avikainen Yöravintola Veera sijaitsee osoitteessa Maaherrankatu 12.

Mikkeliin on avattu uusi yökerho. Yöravintola Veera avasi ovensa eilen keskiviikkona, ystävänpäivänä. Veera sijaitsee entisen Kellarin paikalla, osoitteessa Maaherrankatu 12.

Kellari sulki ovensa loppiaisena. Veeran omistaa sama yritys kuin Kellarinkin, leppävirtalainen Tulikuuma Kumpu. Veeran henkilökunta on pääasiassa sama kuin edeltäjässään.

Haluamme panostaa erityisesti laadukkaaseen karaokeen. Meillä painotus suomipopissa ja suomirockissa.

Uuden yökerhon kohderyhmänä ovat nuoret, yli 20-vuotiaat aikuiset sekä opiskelijat. Vuoropäällikkö Venla Kontio kertoo, että Veeran toiminta on suunnattu hieman vanhemmille asiakkaille kuin vasta täysi-ikäistyneille.

— Myös AMK-opiskelijat ovat meille tärkeitä, Kontio sanoo.

Panostus karaokessa

Ensimmäinen Veerassa järjestetty tapahtuma oli Mikkelin restonomiopiskelijoiden kanssa järjestetyt sinkkubileet. Kontio oli tyytyväinen yökerhon ensimmäiseen iltaan.

— Ihmiset olivat löytäneet paikalle. Tuli sellainen tunne, että meitä on tänne toivottu, Kontio kertoo.

Yöravintola Veerassa on kaksi puolta: karaokepuoli ja yökerhopuoli. Karaokepuolella on myös niin sanottu pubimaailma sekä mahdollisuus pelata esimerkiksi biljardia. Yökerhossa taas soivat uudet ja hieman vanhemmat hitit.

— Haluamme panostaa erityisesti laadukkaaseen karaokeen. Meillä painotus suomipopissa ja suomirockissa. Uskon, että sellaiselle idealle Mikkelissä on tarvetta.

Veera on tulevaisuudessa auki keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin neljään asti aamulla.

Punasävyinen sisustus

Uuden yökerhon tilat remontoitiin täysin ennen sen avaamista. Myös ravintolan pohjaratkaisu on erilainen kuin Kellarissa. Uusi sisustus on punasävytteinen ja pöytien ääressä on esimerkiksi punaisia nahkatuoleja.

— Tyylikäs yökerho, Kontio kuvailee työpaikkaansa.

Alunperin Veeran piti avautua jo viime perjantaina, mutta teknisten syiden takia paikka saatiin auki vasta ystävänpäivänä. Viralliset avajaiset järjestetään lauantaina, jolloin yökerhossa esiintyvät Raappana, Stepa ja DJ Massimo.

Maaliskuun alussa Veeran ravintolapäällikkönä aloittaa Erno Kontra. Hän tulee Veeraan toisesta mikkeliläisestä ravintolasta, KB:sta.

Yrityksellä 11 ravintolaa

Yöravintola Veeran omistaa Tulikuuma Kumpu, jolla on Mikkelissä myös Karaoke & Sports Bar Jälkipeli -sporttibaari. Yrityksellä on kaikkiaan 11 ravintolaa yhdeksällä eri paikkakunnalla, muun muassa Pieksämäellä ravintolat Kaunis Jorma ja Wanha Kievari.

Veera on uusi lenkki kiinteistön pitkässä ravintolahistoriassa. Kiinteistössä aloitti jo 1980-luvulla ravintola Kaupunginkellari.

Samassa osoitteessa ovat olleet myös tanssipaikka Ilona ja ”nuorisoravintolaksi” tituleerattu Zic Zac.