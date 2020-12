Korona jyllää Pieksämäellä vanhusten asumisyksikössä – Nyt jo yhteensä kymmenellä asukkaalla ja kuudellatoista työntekijällä todettu koronatartunta

Kolmen asukkaan tartunnoista saatiin tieto maanantaina iltapäivällä ja seitsemästä asukastartunnasta saatiin tieto maanantai-iltana. Asukkaiden omaisia on informoitu asiasta.

Yhteensä kymmenellä asukkaalla ja kuudellatoista Valona-vanhuspalvelujen työntekijällä on todettu koronavirustartunta Pieksämäellä.

Kolmen asukkaan tartunnoista saatiin tieto maanantaina iltapäivällä ja seitsemästä asukastartunnasta saatiin tieto maanantai-iltana. Asukkaiden omaisia on informoitu asiasta.

– Tilanne on päässyt näin pahaksi aktiivisesta testaamisesta huolimatta, sillä tulosten analysointi on viivästynyt useita päiviä. Asumisyksikön saamat tiedot eivät ole pysyneet ajan tasalla todellisen tartuntatilanteen suhteen. Tämä on suunnattoman vakava tilanne. Yhteistyössä Pieksämäen kaupungin ja Essote kanssa teemme paraikaa yksityiskohtaista suunnitelmaa siitä, miten tilanne saadaan hallintaan, kertoo Valonan palvelujohtaja Susanna Pirttiaho tiedotteessa.

Valona-vanhuspalveluissa on kaikkiaan 65 tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa ja henkilökuntaa reilut 40.

Pieksämäen kaupunki testasi Valonan asumispalveluyksikön asukkaat ja henkilökunnan perjantaina 4.12., sunnuntaina 6.12. ja tiistaina 8.12. Pieksämäen kaupunki tulee testaamaan koko henkilökunnan ja asukkaat toistaiseksi joka toinen päivä.

Valona-vanhuspalvelujen asumispalveluyksikön henkilökunnan ensimmäinen tartunta todettiin torstaina 3.12., kolme lauantaina 5.12., kymmenen itsenäisyyspäivänä 6.12., kaksi maanantaina 7.12. ja viimeisin tiistaina 8.12.

Altistuneet henkilöt on mahdollisuuksien mukaan kartoitettu ja heidät on ohjattu karanteeniin. Tiedossa olevat tartunnan saaneet asukkaat on eristetty. Tilanteen takia Valonan vanhuspalveluyksikössä ei saa vierailla kuin pakottavissa tilanteissa.