Mikkeliläinen autokoulun opettaja Arto Iivanainen tekee työtään meidän kaikkien turvallisuuden takia: ”Jokainen meistä on joskus aloittanut nollasta”

Liikenneopettaja Arto Iivanainen toivoo, että jokainen kuljettaja miettisi omia opetteluaikojaan ennen kuin tööttää autokoulun autolle. Vesa Vuorela Arto Iivanaisen työ on paljon autossa istumista. Ajo-opetuksen lisäksi työhön kuuluu myös teoriatunneilla opettaminen.

Arto Iivanainen, mitä teet työksesi?

Olen liikenneopettaja CAP-autokoulussa. Olen aina ollut kiinnostunut pärisevistä koneista ja autoista, ja tällä alalla voin yhdistää työn ja harrastuksen. Päädyin alalle vuosina 2008–2009 yhteensattumien kautta, silloin aika oli kypsä. Olen tyytyväinen, että aloitin nämä hommat vasta silloin. Parikymppisen Arton hermoilla se ei välttämättä olisi onnistunut: nyt olen jo 41-vuotias. Autokoululaiset eivät ärsytä melkein ikinä, mutta muiden liikenteessä kulkevien käytös joskus harmittaa.

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

Siihen kuuluu paljon kaikkea: ajo-opetusta, mopojen ja moottoripyörien kanssa pelaamista, asiakashallintaa ja teoriatunteja. Pääasiassa työni on ajo-opetusta, kolmasosa ajasta menee teoriaan ja asiakastyöhön. Asiakas viedään autokoulussa alusta loppuun ja teoria sekä käytännön opetus kulkevat käsi kädessä. Autokoululaisille ei yleensä tarvitse edes selittää sitä, miksi myös teoria on tärkeää.

Mikä tekee työstäsi kiinnostavaa?

Olen ulospäinsuuntautunut ja sosiaalinen, ja minulle tässä työssä tärkeintä on ihminen. Jokaista asiakasta ohjataan yksilöllisesti. Se on se polttoaine. Lisäksi tässä työssä saa onnistumisen elämyksiä puolin ja toisin, kun asiakas onnistuu jossain. Ne onnistumisen kokemukset ovat hyvin konkreettisia.

Oppivatko kaikki ajamaan autoa?

99,9 prosenttia asiakkaista kyllä oppii ajamaan autoa. Joillakin siihen menee vain enemmän aikaa kuin toisilla.

Mitä sanoisit niille kuljettajille, joita autokoulun autot ja ajamista vasta opettelevat kuljettajat liikenteessä ärsyttävät?

Toivon, että jokainen muistelisi omia opetteluaikojaan. Jokainen meistä on joskus aloittanut nollasta. Kannattaa miettiä, että jokainen liikkuu autolla omia kykyjään käyttäen.

Miksi sinun työsi on tärkeää?

Ajaminen on monelle meistä vain yksi, pieni osa arkea. Siksi olisi tärkeää, että jokainen pitäisi perushuolellisuudesta huolta. Silloin meidän kaikkien on turvallista liikkua. Liikenneopettajan työ on omanlaistaan kasvatus- ja asennetyötä.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 31.1.