Työterveyshuolto on puolueetonta työtä, kertoo työterveyshoitaja Hanna Säämänen

Hanna Säämänen Etelä-Savon Työterveydestä, miten sinusta tuli työterveyshoitaja?

– Ensin opiskelin sairaanhoitaja-terveydenhoitajaksi. Kun tein sairaanhoitajan-terveydenhoitajan töitä, lähdin 10 vuotta sitten erikoistumaan työterveyshoitajaksi. Vuoden erikoistuminen työterveyshoitajaksi voi tuolloin tapahtua ammattikorkeakoulussa tai työterveyslaitoksella. Nyt olen työskennellyt työterveyshoitajana 10 vuotta.

Millaista työterveyshoitajan työ on, onko se terveyden- vai sairaanhoitoa?

– Sekä että. Se on asiakasyritysten ja yrityksen työntekijöiden terveyden hoitoa. Itse näen, että työn painopiste on enemmän terveydenhoidon puolella. Juuri lopetin päivystyksen, jolloin asiakkaat voivat ottaa yhteyttä saadakseen apua tai tukea. Työpäivä on kello 8 – 16 maanantaista perjantaihin, ilta- tai viikonloppupäivystystä ei ole.

Onko työterveyshoitaja työnantajan vai työntekijän puolella?

– Työterveyshuolto on puolueetonta työtä työntekijän ja yrityksen parhaaksi. Se on lakisääteistä toimintaa, joka kuuluu sekä työntekijälle että työnantajalle. Työterveyshuolto on työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija. Se huolehtii yhdessä työpaikkojen kanssa henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä työturvallisuudesta.

Mikä työterveyshoitajan työssä palkitsee?

– Kun näkee tyytyväisen asiakkaan – sekä työntekijän että yrityksen. Nykyään positiivista palautetta saa molemmilta.

Kokeeko työterveyshoitaja voimattomuutta?

– Kyllä välillä, kun kaikkia asioita ei pysty eikä voi ratkaista. Asiat voivat olla esimerkiksi niin isoja, että ne eivät ole enää meidän ratkaistavissa. Ne voivat olla työssä tai ihmisen omassa elämässä.

Mikä työstä tekee viihtyisän?

– Tekijöitä on monta; mukava työyhteisö, sopivasti haasteita, kiva tulla töihin ja pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä.

Kuka hoitaa työterveyshoitajan työterveyttä?

– Kyllä se on työterveyshuolto. Kun se on lakisääteistä, niin totta kai meilläkin on työterveyshuolto.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 5.9.2018.