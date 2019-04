Jukka Stenlundista piti tulla koodaaja, mutta tulikin kanttori — "Musiikki on matematiikkaa muodossa, joka vaikuttaa ihmisen tunne-elämään"

Kanttori Jukka Stenlund, miten päädyit alalle?

— Olen soittanut lapsesta asti lähinnä pianoa ja kitaraa. Olen toisaalta harrastanut myös ohjelmointia. Lähdin ensin tekemään koodauspuolta ammatiksi ja opiskelin tietojenkäsittelytiedettä Helsingin yliopistossa. Jossain vaiheessa totesin, etten halua sille alalle jäädä.

Miten päätös kirkkomusiikin opiskelun pariin siirtymisestä syntyi?

— Vanhempani eivät kumpikaan ole luterilaisia, vaan helluntailaisia. En itse siis kuulunut lähtökohtaisesti luterilaiseen kirkkoon. Ja sikäli kun tiedän, helluntaiseurakunnilla ei juurikaan ole kokoaikaisesti palkattuja muusikoita. Seurakuntamuusikoksi ryhtyminen ei siis ollut minulle nuorempana vaihtoehto.

— Helsingissä opiskellessani tutustuin seurakuntien järjestämiin opiskelijailtoihin. Jossain vaiheessa tilanne alkoi olla se, että kuuluin edelleen helluntaiseurakuntaan papereilla, mutta yhteisöni oli enemmän luterilaisessa kirkossa. Kirkkokunnasta toiseen siirtyminen sekä omat eettiset pohdintani siitä, onko tietokonealassa ylipäätään mitään tolkkua, vaikuttivat yhdessä valintaani.

Onko koodaamisella ja musiikilla jotain yhteistä?

— On. Koodaaminen perustuu pohjimmiltaan matematiikkaan, vaikka sitä ei koodia kirjoittaessa tule ajateltua. Matemaattiset käsitteet sopivat hyvin monien asioiden kuvaamiseen, mitä musiikissa on. Länsimaisessa nuottikirjoituksessa kappaleiden rytmiä ilmaistaan murtoluvuilla.

— Lisäksi jos kahden äänen taajuuksien suhde on mahdollista ilmaista yksinkertaisella murtoluvulla, jossa osoittaja ja nimittäjä ovat pieniä lukuja, esimerkiksi viisi kolmasosaa, ihminen aistii, että taajuuksien välinen suhde on jotenkin harmoninen.

Onko musiikki enemmän tiedettä vai taidetta?

— Se on niiden leikkauspiste. Päädyin jossain vaiheessa tällaiseen muotoiluun, että musiikki on jonkinlainen älyllisen ja emotionaalisen välinen rajapinta. Musiikki on matematiikkaa muodossa, joka vaikuttaa ihmisen tunne-elämään.

Onko jotain, mitä haluaisit vielä koodata?

— Innostun ohjelmoinnista kausittaisesti. Kun opiskelin kirkkomusiikkia Sibelius-akatemiassa, tein gradun sijaan projektin. Kehitin uudentyyppistä verkkovirsikirjaa, jolla esimerkiksi virren soinnutusten sävellajia voi nostaa tai laskea painiketta painamalla. Opintoprojektina se palveli, mutta jäi kesken. Tein sen avoimena lähdekoodina, joten kuka tahansa innokas henkilö voi hakea sen netistä osoitteesta veisuuvekotin.net.

Mikä musiikki sinua innostaa vapaa-ajalla?

— Minun on vaikea nimetä artisteja, sillä innostun enemmän yksittäisistä biiseistä. Esimerkiksi rippileirillä olen joskus soittanut Apulannan Toinen jumala -kappaletta. Nyt mieleen tulee myös Redraman kappale Catch me. Mikko Kuustonen on sellainen artisti, jota olen kuunnellut aika paljon.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 3.4.