Kaikille etätyö ei ole mahdollista – Mikkelin työnantajat varautuvat koronavirukseen esimerkiksi käsidesillä ja matkustusohjeilla: "Kaikki tekevät kaikkensa"

Uusi koronavirus on saanut työnantajat miettimään erilaisia erityisjärjestelyjä töiden turvaamiseksi.

Mikkeliläisissä työpaikoissa on jo jonkin aikaa varauduttu uuden koronaviruksen mahdollisesti vaatimiin erikoisjärjestelyihin esimerkiksi käsienpesu- ja etätyöohjeilla. Hallituksen torstaina pitämä tiedotustilaisuus on oletettavasti herättänyt viimeisetkin työnantajat pohtimaan työyhteisönsä varautumista.

Seudun suurimpiin työllistäjiin kuuluvan Osuuskauppa Suur-Savon työntekijöistä moni tekee asiakaspalvelutyötä, jossa etätöiden teko ei ole mahdollista.

Työntekijöitä on ohjeistettu noudattamaan hyvää käsihygieniaa ja jäämään töistä pois, jos kokevat flunssan oireita.

– Mihinkään isoihin tilaisuuksiin emme tietenkään osallistu hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen. Meillä olisi ollut S-ryhmän yhteisiä tilaisuuksia, mutta niihin ei nyt lähdetä, kertoo toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen.

Varsinaisia erillisiä matkailuohjeita osuuskaupalla ei työntekijöilleen ole, vaan matkustussuosituksissa noudatetaan ulkoministeriön linjauksia.

– Itse asiassa minullakin olisi ollut tiedossa matka Keski-Eurooppaan, mutta se peruuntui hyvissä ajoin, Hämäläinen toteaa.

– Ainakaan yksikään meidän johtoryhmän jäsen ei matkusta nyt missään nimessä ulkoministeriön määrittelemille riskialueille.

Hämäläisen mukaan työntekijät ovat suhtautuneet tilanteeseen rauhallisesti.

– Maanantaina johtoryhmän kokouksessa tarkastelemme varautumistamme lisää.

Essotessa varautuminen aloitettiin varhain

Essoten ylilääkäri Hans Gärdström kertoo Essoten ennakoineen koronavirustilanteen eskaloitumista jo jonkin aikaa. Työntekijöiden ohjeistus on ollut Essotessa Gärdströmin mukaan tiukempaa kuin suomalaisissa työpaikoissa keskimäärin.

– Rajoitimme työmatkustamista jo ennakoivasti niin, ettei isoihin tilaisuuksiin ole lähdetty eikä ulkomaille matkustettu käytännössä ollenkaan. Tällä viikolla on rajoitettu myös kotimaan matkailua: pieneen tilaisuuteen voi osallistua, jos se on ehdottoman välttämätöntä, mutta isoihin ei tai vain etänä, Gärdström sanoo.

Gärdström tarkentaa, että Essote ei voi rajoittaa työntekijöidensä vapaa-ajanmatkailua, mutta suositus on, ettei ulkomaille nyt matkustettaisi.

Hän kokee, että avoimuus ja ohjeistus on helpottanut työntekijöiden huolia tilanteesta.

– Kaikki tekevät kaikkensa, kun keräämme esimerkiksi listoja vapaaehtoisista, jotka pääsevät tarvittaessa lyhyellä varoitusajalla töihin. Samaan aikaan olemme valmistelleet, miten organisoimme asioita, jos tulevaisuudessa tarvittaisiin nopeita toimenpiteitä. Suunnitelmia tarkennetaan vielä ensi viikon aikana, Gärdström sanoo.

Osana varautumistaan Essote on perustanut viranomaisyhteistyöhön oman puhelinnumeron, josta esimerkiksi koulujen rehtorit ja kaupungin työntekijät tavoittavat Essoten asiantuntijat vuorokauden ympäri. Potilaiden tulee edelleen käyttää yhteydenottoihin numeroa 116117.

Descalissa valmistauduttu etätöihin

Insinööritoimisto Protacon Descalin Mikkelin-konttorissa työskentelee noin 20 henkeä. Yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Kerttula kertoo, että yhtiössä on varauduttu työntekijöiden etätyöskentelyyn.

– Olemme tehneet tänään viimeiset toimenpiteet sitä varten, että kaikilla työntekijöillä on tarvittaessa mahdollisuus työskennellä kotona, Kerttula sanoo.

Descal on myös antanut työntekijöilleen ohjeita matkustamiseen. Sekä työajan- että vapaa-ajanmatkoja on kehotettu välttämään, varsinkin jos matkat kohdistuvat taudin epidemia-alueille.

– Se on ymmärretty työntekijöiden keskuudessa ihan hyvin, ettei esimerkiksi Italiaan lähdetä matkustamaan, Kerttula sanoo.

Kerttulan havaintojen mukaan koronavirustilanne huolestuttaa selvästi työntekijöitä.

– Ja ihan aiheesta. Silloin pyrimme yhdessä keskustelemaan ja miettimään, mikä kulloinkin painaa mieltä.

Mölnlycken tehtaalle ei asiaa flunssassa

Haavainhoitotuotteita valmistavan Mölnlycken Mikkelin-tehtaan johtajan Timo Saahkon mukaan tehtaalla on otettu matkustusrajoitukset käyttöön jo kolmisen viikkoa sitten. Vierailuja tehtaalle rajoitetaan tarkasti, ja kaikki ylimääräiset vierailuryhmät on rajattu pois.

– Olemme ottaneet hyvissä ajoin ensimmäiset askelmerkit varautumiseen ja tehtaan henkilökunnan suojelemiseen, Saahko toteaa.

Tehdas tekee myös yhteistyötä Etelä-Savon työterveyden kanssa. Tehtaalle on perustettu kriisiryhmä, joka tarkkailee koronavirustilannetta ja ohjeistaa työntekijöitä. Lisäksi siivousta on lisätty, ja käsidesiä on tarjolla.

– Jos on flunssa tai flunssainen olo, silloin ei saa tulla tehtaalle, Saahko sanoo.

Tehdastyössä etätöiden teko ei ole mahdollista.

Työmatkoja on peruutettu Saahkon mukaan "valtavasti". Ulkomaiden epidemia-alueet ovat myös vaikeuttaneet tehtaalle suunniteltuja laitteiden asennuksia, kun ulkomaiset työntekijät eivät ole päässeet Suomeen.

– Saksasta piti tulla ensi viikolle tehtaalle asentajia, mutta tilanne Saksassa on muuttunut niin radikaalisti, että peruimme asian, Saahko kertoo.

– Positiivista on, että Etelä-Savon alueella ei vielä ole todettu yhtäkään tapausta, mutta varmaan se on valitettavasti vain ajan kysymys, milloin tauti rantautuu tännekin.