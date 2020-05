Tilat ja toiminta-ajatus uusiksi – Täysin uudistunut Teahouse of Wehmais avaa ovensa Juvalla kesäkuussa

Wehmaan kartanon englantilaisen teehuoneen yrittäjä Anna Grotenfelt-Paunonen on siirtänyt ajatuksensa rohkeasti kesään ja aikaan koronan jälkeen.

Yrittäjä ei joutunut lomauttamaan kaikkia työntekijöitään vaan pisti toimenkuvat uusiksi.

Yli puolet vakituisista työntekijöistä on koronasta huolimatta töissä. Ravintola-alan ammattilaisilta sujuu maalaaminen ja seinien tapetointi siinä missä ruuan valmistaminen ja tarjoileminenkin.

Jatkossa teehuoneen löytää entisen myymälän tiloista, ja herkku- ja sisustusmyymälä Deli&Deco sijaitsee entisen teehuoneen huoneissa.

– Muutoksen myötä teehuoneen asiakaspaikkojen määrä kasvaa ja tarjoilutilat ovat paremmin kokous- ja juhlatilojen yhteydessä, jonka ansiosta Wehmaisissa on mahdollista järjestää entistä isompia tilaisuuksia, kertoo Grotenfelt-Paunonen.

Toiminta-ajatuskin muuttuu

Muutokset oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi vasta syksyllä yrityksen täyttäessä kymmenen vuotta.

– Kevään koronarajoituksista aiheutunut poikkeustilanne vauhditti muutostöiden aloittamista. Muutostöitä on tehty oman talon voimin, mikä on tarjonnut työtä yrityksen vakiohenkilöstölle ja mahdollistanut osittaisen liiketoiminnan pyörittämisen ravintolatoiminnan rajoituksista huolimatta.

Myös toiminta-ajatus muuttuu.

– Teehuoneajattelu laajenee englantilaisesta teestä koskemaan eri maiden teekulttuuria yhdistettynä kansainväliseen ruokaan valmistettuna paikallisista, laadukkaista raaka-aineista, kertoo Grotenfelt-Paunonen.

Jatkossa teehuoneella voi nauttia leivottujen herkkujen lisäksi muun muassa ruokaisia lounaita sekä maistelumenuja, joissa ruoka on yhdistetty sopiviin teelaatuihin.

Kevään ajan Wehmaisista on voinut noutaa erilaisia take away -ruokapaketteja.

– Ateriapakettien suosio on yllättänyt ja paketteja on saatavana myös jatkossa.

Teahouse of Wehmais ja Wehmais Deli&Deco avaavat ovensa uudistettuina 12. kesäkuuta. Tiloihin pääsee tutustumaan jo helatorstaiviikonloppuna pe 22. ja la 23. toukokuuta klo 11–17.